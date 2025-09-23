Home
>
Empregos
>
Shopee abre vagas de emprego no ES para reforçar temporada de final de ano

Shopee abre vagas de emprego no ES para reforçar temporada de final de ano

São mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes em operações logísticas e áreas corporativas, distribuídas por 20 Estados e no Distrito Federal

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:22

Centro de Distribuição da Shopee em Santana de Parnaíba (SP)
Centro de Distribuição da Shopee em Santana de Parnaíba (SP) Crédito: Divulgação

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o Brasil, está com vagas de emprego abertas para reforçar as equipes para atuar em grandes campanhas de final de ano, como o 11.11, a Black Friday e o Natal.

Recomendado para você

São mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes em operações logísticas e áreas corporativas, distribuídas por 20 Estados e no Distrito Federal

Shopee abre vagas de emprego no ES para reforçar temporada de final de ano

Para participar, o candidato deve levar um documento de identificação com foto. É recomendado entregar o currículo, mas não é obrigatório

Blitz do emprego oferece quase 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (24)

Além das possibilidades de trabalho, a ação terá ainda serviços da Agência do Microcrédito, Procon, Simplifica Cariacica, Cesan e da unidade móvel da Casa do Empreendedor

Mutirão em Cariacica oferece 1.500 vagas de emprego nesta terça-feira (23)

São mais de 10 mil oportunidades temporárias e permanentes em operações logísticas e áreas corporativas, distribuídas por 20 Estados e no Distrito Federal, abrangendo diversas cidades e regiões do país. O volume de contratações é o dobro a do ano passado. 

  • Para o Espírito Santo, a oferta é de 117 postos de trabalho, com chances em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra e Viana. Todos os postos são para o cargo de auxiliar de logística.

Também há oportunidades na Bahia (56), Minas Gerais (964), Rio de Janeiro (327), São Paulo (6.833), entre outras localidades.

De acordo com informações da empresa, as posições nas unidades logísticas são para apoiar o crescimento sazonal, presenciais e administradas por consultorias parceiras. 

Os interessados podem fazer o cadastro no currículo na página de carreira da Shopee

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar em diferentes turnos e perfil comprometido e proativo. Experiência prévia na função será considerada um diferencial.

“A temporada de compras movimenta o mercado e a economia, além de criar oportunidades para milhares de profissionais. Estamos comprometidos em ampliar nossos times de forma responsável e em garantir sempre a melhor experiência para nossos usuários”, destaca a head de Pessoas da Shopee, Karina Hartung.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE VAGAS DE EMREGO

Blitz do emprego oferece quase 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (24)

ES tem 6.700 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22)

Assaí abre 280 vagas de emprego para nova loja em Vila Velha

Vale, Biancogrês e outras 11 empresas têm vagas de emprego abertas na Grande Vitória

McDonald’s abre mais de 100 vagas de emprego no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empregos Shopee

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais