Logística

Shopee abre vagas de emprego no ES para reforçar temporada de final de ano

São mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes em operações logísticas e áreas corporativas, distribuídas por 20 Estados e no Distrito Federal

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:22

Centro de Distribuição da Shopee em Santana de Parnaíba (SP) Crédito: Divulgação

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o Brasil, está com vagas de emprego abertas para reforçar as equipes para atuar em grandes campanhas de final de ano, como o 11.11, a Black Friday e o Natal.

São mais de 10 mil oportunidades temporárias e permanentes em operações logísticas e áreas corporativas, distribuídas por 20 Estados e no Distrito Federal, abrangendo diversas cidades e regiões do país. O volume de contratações é o dobro a do ano passado.

Para o Espírito Santo, a oferta é de 117 postos de trabalho, com chances em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra e Viana. Todos os postos são para o cargo de auxiliar de logística.

Também há oportunidades na Bahia (56), Minas Gerais (964), Rio de Janeiro (327), São Paulo (6.833), entre outras localidades.

De acordo com informações da empresa, as posições nas unidades logísticas são para apoiar o crescimento sazonal, presenciais e administradas por consultorias parceiras.

Os interessados podem fazer o cadastro no currículo na página de carreira da Shopee.

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar em diferentes turnos e perfil comprometido e proativo. Experiência prévia na função será considerada um diferencial.

“A temporada de compras movimenta o mercado e a economia, além de criar oportunidades para milhares de profissionais. Estamos comprometidos em ampliar nossos times de forma responsável e em garantir sempre a melhor experiência para nossos usuários”, destaca a head de Pessoas da Shopee, Karina Hartung.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta