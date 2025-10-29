Colina de Laranjeiras

McDonald’s abre mais de 80 vagas de emprego em nova loja na Serra

Inauguração do espaço está prevista para o final de novembro. Os nteressados precisam estar cursando ou já ter concluído o ensino médio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:49

McDonald's Crédito: Divulgação

O McDonald´s está com 85 vagas de emprego abertas para uma nova loja que vai ser inaugurada no final de novembro no município da Serra. As oportunidades são para o cargo de atendente e voltadas para pessoas com e sem deficiência.

Os interessados precisam estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Não é necessário ter experiência. A empresa oferece benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico e alimentação.

Os interessados em participar da seleção podem comparecer ao escritório central do McDonald's, que fica na Avenida Princesa Isabel, nº 287, Centro, Vitória, às segundas-feiras, às 9h.

Os colaboradores farão parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais, o que possibilita todos os funcionários a alcançarem o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.

A nova unidade vai funcionar na Avenida Elder Scherrer, em Colina de Laranjeiras, com drive-thru e funcionamento 24 horas.

A companhia é reconhecida por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil.

