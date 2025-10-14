Home
Americanas abrem 70 vagas de emprego no ES para reforçar vendas de fim de ano

Para o cargo de operador de loja, é necessário ter nível médio; processo seletivo será realizado por meio de inscrições on-line e entrevistas presenciais.

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:25

Lojas Americanas em shopping
Lojas Americanas em shopping Crédito: Divulgação/Lojas Americanas

As Americanas estão com 70 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Em todo o país, a oferta é de mais de 5 mil oportunidades temporárias para trabalhar durante a Black Friday e o Natal.

Para o cargo de operador de loja, é necessário ter nível médio; processo seletivo será realizado por meio de inscrições on-line e entrevistas presenciais.

O maior volume de contratações será para o cargo de operador de loja. A empresa vai contratar ainda profissionais para os centros de distribuição, mas neste segmento não há oportunidades no Estado. Não é necessário ter experiência anterior.

Além das vagas por tempo determinado, a empresa também oferece postos para posições efetivas de operador de loja, coordenador de loja e supervisor de prevenção e perdas.

“É uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar. A Americanas valoriza o crescimento conjunto e investe no desenvolvimento dos colaboradores desde o primeiro dia”, afirma o vice-presidente de Gente & Gestão da varejista, Eduardo Noronha.

O processo seletivo da empresa será realizado por meio de inscrições on-line e entrevistas presenciais. Após a contratação, os temporários passarão por treinamentos e integração conduzidos por equipes experientes.

Os profissionais recebem salário compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição ou refeição no local, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa. Aqueles trabalhadores que forem efetivados terão direito também a plano de saúde, plano odontológico e descontos em compras nas lojas da rede.

Confira as vagas

TEMPORÁRIAS

Operador de loja

Requisitos: ensino médio completo, boa comunicação, capacidade de adaptação e trabalho em equipe.

Como se inscrever: no site da empresa. 

EFETIVAS

Vagas: oportunidades efetivas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Neste caso, as oportunidades são para cargos como operador de loja, coordenador de loja e supervisor de prevenção e perdas.

Como se inscrever: portal da Americanas na Infojobs. 

