Blitz do emprego oferece mais de 1.700 vagas na Serra nesta sexta-feira (17)

Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, assistente de vendas, ajudante de cozinha, fiscal de loja, tecnólogo em produção audiovisual, entre outros postos

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:03

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

A Prefeitura da Serra realiza nesta sexta-feira (17) uma blitz do emprego com 1.783 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A ação acontece no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Vila Nova de Colares, das 8h às 12h.

Os postos são destinados a profissionais de vários níveis de escolaridade e incluem opções para pessoas com experiência ou que buscam o primeiro emprego.

Há chances para cargos como:

Ajudante de carga e descarga de mercadorias (aceita pessoas com deficiência) - 40 vagas

Ajudante de cozinha (aceita pessoas com deficiência) - 50 vagas

Assistente de vendas (aceita pessoas com deficiência) - 3 vagas

Fiscal de loja – 50 vagas

Tecnólogo em produção audiovisual – 1 vaga

Outras oportunidades podem ser conferidas no site maisemprego.serra.es.gov.br. https://maisemprego.serra.es.gov.br/

Além das oportunidades de emprego, a equipe do Sine da Serra vai orientar os participantes sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego.

Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.

No sábado, dia 18 de outubro, a blitz do emprego vai estar na Pracinha da rotatória, Avenida Argentina, s/nº, em Vista da Serra. O atendimento ocorre das 8h às 12h.

“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, comenta a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani.

Serviço

Blitz do Emprego – Cras de Vila Nova de Colares

Data: 17 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Local: Rua Pamplona, s/nº, Vila Nova de Colares

