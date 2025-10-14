Blitz do emprego oferece mais de 1.700 vagas na Serra nesta sexta-feira (17)

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:03
A Prefeitura da Serra realiza nesta sexta-feira (17) uma blitz do emprego com 1.783 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A ação acontece no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Vila Nova de Colares, das 8h às 12h.
Os postos são destinados a profissionais de vários níveis de escolaridade e incluem opções para pessoas com experiência ou que buscam o primeiro emprego.
Há chances para cargos como:
Outras oportunidades podem ser conferidas no site maisemprego.serra.es.gov.br. https://maisemprego.serra.es.gov.br/
Além das oportunidades de emprego, a equipe do Sine da Serra vai orientar os participantes sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego.
Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.
No sábado, dia 18 de outubro, a blitz do emprego vai estar na Pracinha da rotatória, Avenida Argentina, s/nº, em Vista da Serra. O atendimento ocorre das 8h às 12h.
“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, comenta a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani.
