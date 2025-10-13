Oportunidades

ES tem mais de 6.180 vagas de emprego nesta segunda-feira (13)

Há oportunidades para atendente, estagiário, vendedor, motorista, embalador, porteiro, lixador de peças de metal, pizzaiolo, entre outros postos

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:53

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.186 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (13). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade de trabalho para pizzaiolo Crédito: Freepik

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 990. Há oportunidades para técnico em segurança do trabalho, soldador, supervisor de vigilante, técnico em nutrição, porteiro, pizzaiolo, lixador de peças de metal, gerente de recursos humanos, padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.194, sendo 306 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente, estagiário, vendedor, motorista, embalador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.780. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, assistente administrativo pcd, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, balconista, fiel de depósito, operador de produção, pintor jatista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 460 Há oportunidades para ajudante de pesquisa, ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de telemarketing pcd, bioengenheiro, carpinteiro, repositor de mercadorias, topógrafo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 187. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de telemarketing, auxiliar de produção, conferente de mercadoria, hidrojatista, montador de estruturas metálicas, motorista de ônibus rodoviário, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 29. Há oportunidades para camareira, fisioterapeuta, cuidador de idoso, pedreiro, cozinheira para quiosque, estofador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 80. Há oportunidades para balconista, cortador de mármore, operador de caixa, resinador, vendedor interno, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 100. Há oportunidades para atendente de balcão, atendente no setor de frios e laticínios, auxiliar de linha de produção, garçom, lubrificador de automóveis, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 232. Há oportunidades para ajudante de obras, analista contábil, armador, assistente de produção, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro alpinista, montador de andaime, motorista de cargas pesadas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 221. Há oportunidades para agente de serviços em telecomunicações, ajudante de carga e descarga de caminhão, auxiliar de logística, auxiliar de produção, cadastrador de campo, auxiliar de serviços gerais, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 622. Há oportunidades para atendente de suporte, agente funerário, ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro de obras, encarregado de obras, embalador, lavador de carros, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 28. Há oportunidades para oficial polivalente, farmacêutico, vendedor, auxiliar de produção, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 76. Há oportunidades para agente administrativo, acabador de mármore e granito, ajudante de motorista, ajudante de polimento, cortador de pedras, operador de estação de tratamento de água, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 184. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, auxiliar de loja, balconista, consultor de vendas, cortador de pedras, operador de caixa, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

