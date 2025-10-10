Home
Sesi contrata professores com salário de até R$ 5 mil

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15:20

Oportunidades de emprego no Sesi
Oportunidades de emprego no Sesi Crédito: Divulgação

O Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi/ES) está com vagas de emprego abertas para professores, pedagogos e assistentes de educação e disciplina. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 5.200, conforme a função e a escolaridade. A seleção tem como objetivo preencher banco de reserva. 

Além da remuneração, os selecionados recebem vale-alimentação de R$ 1.005; plano de saúde; vale-transporte; seguro de vida; acesso a aplicativos para academias, estúdios, atividades físicas, acompanhamento psicológico e outros serviços.

Os benefícios incluem ainda auxílio-creche de R$ 332,65 (disponível para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses); desconto nos serviços Sesi/Senai (educação, cultura e lazer); auxílio-filho com deficiência R$ 639,76; programa de participação nos resultados (condicionado ao atingimento de metas); entre outras situações.

As oportunidades estão disponíveis nas unidades da Grande Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Aracruz.

Como participar do processo seletivo?

Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). 

Confira as vagas

  • NÍVEL MÉDIO
  • Assistentes de Educação e Disciplina

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Coordenação Pedagógica
  • Professor de Artes
  • Professor de Biologia
  • Professor de Educação Física
  • Professor de Educação Inclusiva
  • Professor de Empreendedorismo
  • Professor de Filosofia
  • Professor de Física
  • Professor de Geografia
  • Professor de História
  • Professor de Letras – Inglês
  • Professor de Matemática
  • Professor de Pedagogia
  • Professor de Português
  • Professor de Química
  • Professor de Sociologia
