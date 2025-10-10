Níveis médio e superior

Sesi contrata professores com salário de até R$ 5 mil

As oportunidades estão disponíveis nas unidades da Grande Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Aracruz; veja como se inscrever

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15:20

Oportunidades de emprego no Sesi Crédito: Divulgação

O Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi/ES) está com vagas de emprego abertas para professores, pedagogos e assistentes de educação e disciplina. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 5.200, conforme a função e a escolaridade. A seleção tem como objetivo preencher banco de reserva.

Além da remuneração, os selecionados recebem vale-alimentação de R$ 1.005; plano de saúde; vale-transporte; seguro de vida; acesso a aplicativos para academias, estúdios, atividades físicas, acompanhamento psicológico e outros serviços.

Os benefícios incluem ainda auxílio-creche de R$ 332,65 (disponível para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses); desconto nos serviços Sesi/Senai (educação, cultura e lazer); auxílio-filho com deficiência R$ 639,76; programa de participação nos resultados (condicionado ao atingimento de metas); entre outras situações.

As oportunidades estão disponíveis nas unidades da Grande Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Aracruz.

Como participar do processo seletivo?

Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Confira as vagas

NÍVEL MÉDIO

Assistentes de Educação e Disciplina

NÍVEL SUPERIOR

Coordenação Pedagógica

Professor de Artes

Professor de Biologia

Professor de Educação Física

Professor de Educação Inclusiva

Professor de Empreendedorismo

Professor de Filosofia

Professor de Física

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Letras – Inglês

Professor de Matemática

Professor de Pedagogia

Professor de Português

Professor de Química

Professor de Sociologia

