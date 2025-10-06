Outlet

Feira de moda abre 2.800 vagas temporárias de emprego no ES

Contratação imediata, em funções de produção e cadastro de reserva para quando iniciar a montagem e operação do evento até atendimento ao público e vendas durante os seis dias de evento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:20

Exagerado será realizado de 22 a 26 de outubro Crédito: VISUAL OLIVER / Divulgação

O evento de moda Exagerado vai abrir 2.800 vagas de emprego em áreas como vendas, atendimento, limpeza, logística e produção cultural. A próxima edição será realizada de 22 a 26 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A contratação imediata, em funções de produção e cadastro de reserva para quando iniciar a montagem e operação do evento até atendimento ao público e vendas durante os seis dias de evento.

Segundo a empresa organizadora do evento, a alta demanda por mão de obra tem exigido a formação de um bom cadastro de reserva, já que está cada vez mais difícil encontrar profissionais disponíveis para eventos.

“Precisamos de pessoas comprometidas, dispostas e com boa energia. Muita gente começa no Exagerado e acaba sendo contratada de forma fixa — seja pela própria equipe, seja por alguma das marcas participantes”, destaca Victor de Castro, da Alfaiataria de Ideias, que realiza o Exagerado.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos. Os interessados devem fazer o cadastro no site da Alfaiataria de Ideias, empresa responsável pelo evento.

O Exagerado vai reunir 300 lojistas, que vão oferecer descontos de até 90% em moda, calçados, acessórios, eletrodomésticos, decoração e muito mais.

SERVIÇO

Onde: Pavilhão de Carapina – Serra/ES

Pavilhão de Carapina – Serra/ES Quando: 22 a 26 de outubro

22 a 26 de outubro Horário: das 10h às 22h

das 10h às 22h Exagerado de Carteirinha: 21 de outubro de 18h às 22h

21 de outubro de 18h às 22h Entrada gratuita (exceto Exagerado de Carteirinha, dia 21, com ingressos antecipados)

(exceto Exagerado de Carteirinha, dia 21, com ingressos antecipados) Estacionamento: R$18 (diária)

