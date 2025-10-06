Home
Feira de moda abre 2.800 vagas temporárias de emprego no ES

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:20

Exagerado será realizado de 22 a 26 de outubro
Exagerado será realizado de 22 a 26 de outubro Crédito: VISUAL OLIVER / Divulgação

O evento de moda Exagerado vai abrir 2.800 vagas de emprego em áreas como vendas, atendimento, limpeza, logística e produção cultural. A próxima edição será realizada de 22 a 26 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A contratação imediata, em funções de produção e cadastro de reserva para quando iniciar a montagem e operação do evento até atendimento ao público e vendas durante os seis dias de evento.

Segundo a empresa organizadora do evento, a alta demanda por mão de obra tem exigido a formação de um bom cadastro de reserva, já que está cada vez mais difícil encontrar profissionais disponíveis para eventos.

“Precisamos de pessoas comprometidas, dispostas e com boa energia. Muita gente começa no Exagerado e acaba sendo contratada de forma fixa — seja pela própria equipe, seja por alguma das marcas participantes”, destaca Victor de Castro, da Alfaiataria de Ideias, que realiza o Exagerado.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos. Os interessados devem fazer o cadastro no site da Alfaiataria de Ideias, empresa responsável pelo evento. 

O Exagerado vai reunir 300 lojistas, que vão oferecer descontos de até 90% em moda, calçados, acessórios, eletrodomésticos, decoração e muito mais.

  • SERVIÇO
  • Onde: Pavilhão de Carapina – Serra/ES
  • Quando: 22 a 26 de outubro
  • Horário: das 10h às 22h
  • Exagerado de Carteirinha: 21 de outubro de 18h às 22h
  • Entrada gratuita (exceto Exagerado de Carteirinha, dia 21, com ingressos antecipados)
  • Estacionamento: R$18 (diária)
