Feira de moda abre 2.800 vagas temporárias de emprego no ES

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:20
O evento de moda Exagerado vai abrir 2.800 vagas de emprego em áreas como vendas, atendimento, limpeza, logística e produção cultural. A próxima edição será realizada de 22 a 26 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
A contratação imediata, em funções de produção e cadastro de reserva para quando iniciar a montagem e operação do evento até atendimento ao público e vendas durante os seis dias de evento.
Segundo a empresa organizadora do evento, a alta demanda por mão de obra tem exigido a formação de um bom cadastro de reserva, já que está cada vez mais difícil encontrar profissionais disponíveis para eventos.
“Precisamos de pessoas comprometidas, dispostas e com boa energia. Muita gente começa no Exagerado e acaba sendo contratada de forma fixa — seja pela própria equipe, seja por alguma das marcas participantes”, destaca Victor de Castro, da Alfaiataria de Ideias, que realiza o Exagerado.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos. Os interessados devem fazer o cadastro no site da Alfaiataria de Ideias, empresa responsável pelo evento.
O Exagerado vai reunir 300 lojistas, que vão oferecer descontos de até 90% em moda, calçados, acessórios, eletrodomésticos, decoração e muito mais.
