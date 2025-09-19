Home
>
Empregos
>
Assaí abre 280 vagas de emprego para nova loja em Vila Velha

Assaí abre 280 vagas de emprego para nova loja em Vila Velha

Interessados podem fazer o cadastro do currículo até o dia 30 de novembro na página de carreira da empresa;

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:46

Oportunidades de emprego no Assaí
Oportunidades de emprego no Assaí Crédito: Divulgação / Assaí

O Assaí está com 280 vagas de emprego abertas para a nova loja da rede de atacados que será inaugurada em breve em Vila Velha. A previsão é de que a operação da nova unidade comece até o final do ano.

Recomendado para você

Interessados podem fazer o cadastro do currículo até o dia 30 de novembro na página de carreira da empresa;

Assaí abre 280 vagas de emprego para nova loja em Vila Velha

Postos estão disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha. Candidatos pode fazer o cadastro na página de carreira das organizações

Vale, Biancogrês e outras 11 empresas têm vagas de emprego abertas na Grande Vitória

São 320 oportunidades para atuar na área da Educação e 20 chances para a Secretaria de Saúde; as inscrições seguem até o preenchimento das vagas

Prefeitura da Serra abre mais de 300 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.155

O estabelecimento vai funcionar nas imediações do viaduto da Av. Carlos Lindemberg com a Rodovia Darly Santos. A marca já tem outras duas unidades no Espírito Santo, uma em Vitória e outra na Serra.

As oportunidades são para contratação efetiva e imediata, com postos em diferentes áreas e níveis de experiência. As posições também podem ser ocupadas por pessoas com deficiência.

Os postos são para os seguintes cargos:

  • Chefe de seção
  • Fiscal de prevenção de perdas
  • Repositor de mercadorias
  • Operador de caixa
  • Operador de empilhadeira
  • Açougueiro
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de depósito
  • Vendedor de cartão
  • Padeiro

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa, até o dia 30 de novembro de 2025.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line. Para isso, o candidato precisa ter em mãos o RG, o CPF, o número de telefone e o endereço de e-mail.

A empresa informa que oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira. A companhia investe continuamente no desenvolvimento profissional e na valorização de seus colaboradores, contribuindo para o crescimento conjunto da empresa e dos seus funcionários.

“Em três anos, essa é a nossa terceira loja no estado, trazendo empregos e economia na compra de alimentos tanto para o abastecimento das famílias quanto de pequenos comerciantes, confirmando o quanto valorizamos a parceria com o estado para o desenvolvimento econômico da região”, comenta o diretor executivo de expansão,. José León Rodríguez.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Vale, Biancogrês e outras 11 empresas têm vagas de emprego abertas na Grande Vitória

Confira 6.620 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (15) no ES

Fábrica de sorvetes do ES abre vagas de emprego e para jovem aprendiz

Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Apagão de mão de obra: supermercados do ES têm 6 mil vagas abertas, mas não conseguem preencher

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais