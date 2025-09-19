Atacado e varejo

Assaí abre 280 vagas de emprego para nova loja em Vila Velha

Interessados podem fazer o cadastro do currículo até o dia 30 de novembro na página de carreira da empresa;

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:46

Oportunidades de emprego no Assaí Crédito: Divulgação / Assaí

O Assaí está com 280 vagas de emprego abertas para a nova loja da rede de atacados que será inaugurada em breve em Vila Velha. A previsão é de que a operação da nova unidade comece até o final do ano.

O estabelecimento vai funcionar nas imediações do viaduto da Av. Carlos Lindemberg com a Rodovia Darly Santos. A marca já tem outras duas unidades no Espírito Santo, uma em Vitória e outra na Serra.

As oportunidades são para contratação efetiva e imediata, com postos em diferentes áreas e níveis de experiência. As posições também podem ser ocupadas por pessoas com deficiência.

Os postos são para os seguintes cargos:

Chefe de seção

Fiscal de prevenção de perdas

Repositor de mercadorias

Operador de caixa

Operador de empilhadeira

Açougueiro

Auxiliar de açougue

Auxiliar de depósito

Vendedor de cartão

Padeiro

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa, até o dia 30 de novembro de 2025.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line. Para isso, o candidato precisa ter em mãos o RG, o CPF, o número de telefone e o endereço de e-mail.

A empresa informa que oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira. A companhia investe continuamente no desenvolvimento profissional e na valorização de seus colaboradores, contribuindo para o crescimento conjunto da empresa e dos seus funcionários.

“Em três anos, essa é a nossa terceira loja no estado, trazendo empregos e economia na compra de alimentos tanto para o abastecimento das famílias quanto de pequenos comerciantes, confirmando o quanto valorizamos a parceria com o estado para o desenvolvimento econômico da região”, comenta o diretor executivo de expansão,. José León Rodríguez.

