Assaí abre 280 vagas de emprego para nova loja em Vila Velha

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:46
O Assaí está com 280 vagas de emprego abertas para a nova loja da rede de atacados que será inaugurada em breve em Vila Velha. A previsão é de que a operação da nova unidade comece até o final do ano.
O estabelecimento vai funcionar nas imediações do viaduto da Av. Carlos Lindemberg com a Rodovia Darly Santos. A marca já tem outras duas unidades no Espírito Santo, uma em Vitória e outra na Serra.
As oportunidades são para contratação efetiva e imediata, com postos em diferentes áreas e níveis de experiência. As posições também podem ser ocupadas por pessoas com deficiência.
Os postos são para os seguintes cargos:
Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa, até o dia 30 de novembro de 2025.
O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line. Para isso, o candidato precisa ter em mãos o RG, o CPF, o número de telefone e o endereço de e-mail.
A empresa informa que oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira. A companhia investe continuamente no desenvolvimento profissional e na valorização de seus colaboradores, contribuindo para o crescimento conjunto da empresa e dos seus funcionários.
“Em três anos, essa é a nossa terceira loja no estado, trazendo empregos e economia na compra de alimentos tanto para o abastecimento das famílias quanto de pequenos comerciantes, confirmando o quanto valorizamos a parceria com o estado para o desenvolvimento econômico da região”, comenta o diretor executivo de expansão,. José León Rodríguez.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o