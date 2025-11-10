Home
Feira oferece mais de 1 mil vagas de emprego até quinta-feira (13) na Serra

Evento, que começa nesta terça-feira (11), reúne 50 empresas de segmentos como transporte, comércio, indústria e serviços; candidatos precisam levar os documentos pessoais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:49

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) promovem no período de 11 a 13 de novembro (de terça a quinta-feira), um feirão de emprego com mais de 1.000 vagas para quem procura um trabalho com carteira assinada.

A Feira Emprega Transporte será realizada no Shopping Montserrat, na Serra, com a presença de mais de 50 empresas de segmentos como transporte, comércio, indústria e serviços. Há postos para profissionais de vários níveis de escolaridade e funções.

A solenidade de abertura será nesta terça-feira (11), às 9h30. O atendimento ocorre das 10h às 20h, com entrada gratuita. Os interessados deverão comparecer ao local munidos de documentos pessoais.

Durante os três dias de evento, os participantes poderão visitar os estandes das empresas participantes, conhecer as vagas disponíveis e cadastrar currículos na plataforma Emprega Transporte, além de palestras.

“Nosso objetivo é criar uma ponte entre quem precisa contratar e quem busca uma nova oportunidade. O transporte é um setor essencial à economia e à mobilidade, e queremos contribuir para o fortalecimento desse elo por meio da qualificação e da empregabilidade”, destaca a gerente do Sest Senat Serra, Fernanda Amabili.

As empresas interessadas em participar podem se inscrever gratuitamente no site do Sest Senat. 

Serviço

  • Feira Emprega Transporte Sest Senat
  • Data: 11, 12 e 13 de novembro
  • Horário: das 10h às 20h
  • Local: Shopping Montserrat, na Serra.

Confira algumas vagas

  • Açougueiro
  • Analista contábil
  • Analista de qualidade
  • Analista de RH
  • Analista de trade marketing
  • Analista e-commerce
  • Analista financeiro
  • Analista fiscal
  • Analista tributário
  • Assistente de obras
  • Auxiliar de DP
  • Auxiliar de RH
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Balconista frios
  • Balconista padaria
  • Eletricista
  • Enfermeiro (gestão da qualidade)
  • Executivo Comercial
  • Fiscal de prevenção de perdas
  • Mecânico
  • Motorista categoria E
  • Motorista operador de munck
  • Motorista veículo leve categoria B
  • Operador de caixa
  • Operador de guindaste
  • Professor de musculação
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Vendedor

