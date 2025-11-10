Oportunidades

Feira oferece mais de 1 mil vagas de emprego até quinta-feira (13) na Serra

Evento, que começa nesta terça-feira (11), reúne 50 empresas de segmentos como transporte, comércio, indústria e serviços; candidatos precisam levar os documentos pessoais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:49

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) promovem no período de 11 a 13 de novembro (de terça a quinta-feira), um feirão de emprego com mais de 1.000 vagas para quem procura um trabalho com carteira assinada.

A Feira Emprega Transporte será realizada no Shopping Montserrat, na Serra, com a presença de mais de 50 empresas de segmentos como transporte, comércio, indústria e serviços. Há postos para profissionais de vários níveis de escolaridade e funções.

A solenidade de abertura será nesta terça-feira (11), às 9h30. O atendimento ocorre das 10h às 20h, com entrada gratuita. Os interessados deverão comparecer ao local munidos de documentos pessoais.

Durante os três dias de evento, os participantes poderão visitar os estandes das empresas participantes, conhecer as vagas disponíveis e cadastrar currículos na plataforma Emprega Transporte, além de palestras.

“Nosso objetivo é criar uma ponte entre quem precisa contratar e quem busca uma nova oportunidade. O transporte é um setor essencial à economia e à mobilidade, e queremos contribuir para o fortalecimento desse elo por meio da qualificação e da empregabilidade”, destaca a gerente do Sest Senat Serra, Fernanda Amabili.

As empresas interessadas em participar podem se inscrever gratuitamente no site do Sest Senat.

Serviço

Feira Emprega Transporte Sest Senat

Data: 11, 12 e 13 de novembro

11, 12 e 13 de novembro Horário: das 10h às 20h

das 10h às 20h Local: Shopping Montserrat, na Serra.

Confira algumas vagas

Açougueiro

Analista contábil

Analista de qualidade

Analista de RH

Analista de trade marketing

Analista e-commerce

Analista financeiro

Analista fiscal

Analista tributário

Assistente de obras

Auxiliar de DP

Auxiliar de RH

Auxiliar de serviços gerais

Balconista frios

Balconista padaria

Eletricista

Enfermeiro (gestão da qualidade)

Executivo Comercial

Fiscal de prevenção de perdas

Mecânico

Motorista categoria E

Motorista operador de munck

Motorista veículo leve categoria B

Operador de caixa

Operador de guindaste

Professor de musculação

Técnico de segurança do trabalho

Vendedor

