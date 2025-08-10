Veja editais

Ufes, conselhos regionais e prefeituras: 26 mil vagas em concursos e seleções

São oportunidades para cargos efetivos, temporários e cadastro de reserva em diversas áreas. Confira a tabela completa com salários e prazos

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 17:16

As inscrições para professores substitutos estarão abertas de segunda-feira (11) até sexta-feira (15). Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 175 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país, somando mais de 26 mil vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, com salários que podem ultrapassar os R$ 40 mil.

No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou sete editais para contratação de professores substitutos em diversas áreas. Ao todo, são 21 vagas, com remuneração de até R$ 8 mil, conforme a titulação do candidato. As inscrições começam nesta segunda-feira (11) e vão até sexta-feira (15).

Também no Estado, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha está com 19 vagas temporárias abertas, com salários de até R$ 10 mil. As inscrições terminam nesta segunda-feira (11). A jornada varia entre 20 e 40 horas semanais, dependendo do cargo.

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (CRP16-ES) mantém aberto o concurso para cadastro de reserva com vagas nos cargos de assistente administrativo, advogado, analista operacional e psicólogo técnico. As inscrições vão até 18 de agosto. Os conselhos regionais de Medicina e de Educação Física também estão com concursos abertos (veja na lista abaixo).

Oportunidades fora do ES

A Prefeitura de Diadema (SP) prorrogou as inscrições do concurso público para Guarda Civil Municipal - 3ª Classe até 27 de agosto. São 100 vagas, com salário de R$ 2,7 mil. Os requisitos incluem ensino médio completo, CNH nas categorias “A” ou “C” há pelo menos dois anos, estatura mínima de 1,55 m (mulheres) ou 1,60 m (homens) e idade mínima de 21 anos até o fim do período de inscrição.

Já o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE-MS) continua com dois concursos públicos abertos, totalizando seis vagas para candidatos de nível superior. As oportunidades são para as áreas de Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. A carga horária é de 30 horas semanais, e os salários variam de R$ 10,3 a R$ 41,8 mil. As inscrições vão até as 18h do dia 21 de agosto, e a taxa varia entre R$ 150 e R$ 380.

