ES tem mais de 6.600 vagas de emprego nesta segunda-feira (01)

Há chances de trabalho para técnico de segurança do trabalho, auxiliar administrativo, motorista, conferente, recepcionista, recreadora, operador de caixa, porteiro, entre outros postos

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:30

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.660 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (01). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 380. Há oportunidades para ajudante de motorista, armador de estruturas de concreto armado, assistente de vendas, atendente central de telemarketing, atendente de loja, auxiliar de limpeza, chapista de lanchonete, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.269, sendo 497 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico de segurança do trabalho, auxiliar administrativo, motorista, chefe de cozinha, conferente, recepcionista, recreadora, operador de caixa, porteiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.852. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, armazenista, atendente de setor de frios, balconista, borracheiro, consultor de vendas, fiel de depósito, frentista, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 278. Há oportunidades para ajudante de motorista, arrumadeira de hotel, caixa de loja, cozinheiro de restaurante, cumim, motorista de caminhão, motorista de ônibus urbano, padeiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 609. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de lojas, atendente do setor de frios, auxiliar de produção, auxiliar de logística, auxiliar de logística, auxiliar operacional de logística, borracheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 52. Há oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro, vidraceiro, mecânico de máquinas pesadas, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 169. Há oportunidades para acabador de pedras, ajudante de obras, atendente de loja, auxiliar de estoque, borracheiro, motorista carreteiro, soldador, técnico de vendas, técnico de manutenção de ar condicionado, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 152. Há oportunidades para agente de pátio, analista de marketing, carpinteiro, embalador à máquina, estivador, mecânico de motor a diesel, operador de guindaste, servente de obra, trabalhador da avicultura de postura, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 551. Há oportunidades para ajudante de bomba de concreto, ajudante de cozinha, ajudante de pintura, atendente balconista, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, eletricista de manutenção, eletricista montador, encarregado, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 269. Há oportunidades para ajudante montador de estruturas metálicas, ajudante de motorista, auxiliar de logística, balconista de farmácia, costureira, eletromecânico, montador de estruturas metálicas, motoboy, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 507. Há oportunidades para atendente de suporte, ajudante de cozinha, auxiliar de logística de supermercado, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, empacotador de supermercado, motorista cegonheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 146. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obra, auxiliar de campo, auxiliar de produção, balconista de padaria, costureira, mecânico de autos pesados, motorista de veículos, soldador mig, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 141. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de linha de produção, caminhoneiro carreteiro, cegonheiro, instalador de equipamentos de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 285. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, carpinteiro de obras, cortador de pedras, motorista de caminhão, oficial polivalente, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

