MPES, Procuradoria-Geral e Guarapari: quase 11 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para professores, procuradores, promotores, guarda-vidas, médicos, profissionais de TI; salários podem chegar a R$ 37 mil mensais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 16:28

O mês de setembro começa com 183 concursos públicos e processos seletivos abertos e reúnem quase 11 mil vagas em todo o país. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, que deverão ocupar cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 37 mil mensais.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

No Espírito Santo, o Ministério Público lançou edital para contratar cinco promotores de Justiça substitutos. A remuneração é de R$ 37.765, e o prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

A partir do dia 3 de setembro, estarão abertas as inscrições para o concurso de procuradores do Estado. São duas vagas, com salários que passam de R$ 27 mil. Os interessados no certame da Procuradoria-Geral do Espírito Santo terão até o dia 3 de outubro para se inscrever.

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas até 4 de setembro para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar nas praias do município durante o verão. Os ganhos são de R$ 1.599.

O governo do Espírito Santo tem dois editais publicados para a contratação temporária de profissionais. Na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, os postos são para médico, assistente social e psicólogo. Os ganhos chegam a R$ 6.100, e as inscrições terminam no dia 2 de setembro. Seleção ainda na Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, com uma vaga para área de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 5,5 mil e o prazo vai até 5 de setembro.

