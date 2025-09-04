Fábrica de sorvetes do ES abre vagas de emprego e para jovem aprendiz

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:54
O Grupo Lamoia, empresa capixaba com sede em Piúma e fabricante de sorvetes, está com processo seletivo aberto para Jovem Aprendiz, além de outras oportunidades de emprego.
O Programa Jovem Aprendiz tem vagas para o curso de Assistente em Logística, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) de Anchieta. Para participar, é necessário completar 18 anos até 15 de novembro de 2025, estar matriculado no ensino médio e ter disponibilidade para fazer o curso das 13h30 às 17h30.
O treinamento conta com aprendizagem prática no polo industrial do Grupo Lamoia, em Piúma. Interessados devem preencher o formulário de inscrição.
A empresa também tem postos de trabalho em aberto para diversos cargos para atuar no Espírito Santo e em outros estados.
Entre as oportunidades, estão:
A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando no assunto o nome do cargo desejado.
A empresa é responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream.
