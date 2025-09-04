Home
Fábrica de sorvetes do ES abre vagas de emprego e para jovem aprendiz

Postos de trabalho estão distribuídas entre o Espírito Santo e outros estados de atuação da empresa; para para os jovens a atuação será em Anchieta

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:54

Fábrica de sorvete em vagas para vários níveis de escolaridade
Fábrica de sorvete em vagas para vários níveis de escolaridade Crédito: Divulgação

O Grupo Lamoia, empresa capixaba com sede em Piúma e fabricante de sorvetes, está com processo seletivo aberto para Jovem Aprendiz, além de outras oportunidades de emprego.

O Programa Jovem Aprendiz tem vagas para o curso de Assistente em Logística, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) de Anchieta. Para participar, é necessário completar 18 anos até 15 de novembro de 2025, estar matriculado no ensino médio e ter disponibilidade para fazer o curso das 13h30 às 17h30.

O treinamento conta com aprendizagem prática no polo industrial do Grupo Lamoia, em Piúma. Interessados devem preencher o formulário de inscrição

A empresa também tem postos de trabalho em aberto para diversos cargos para atuar no Espírito Santo e em outros estados.

Entre as oportunidades, estão:

  • Analista comercial (Piúma)
  • Analista de estoque (Piúma)
  • Analista de recrutamento e seleção (Piúma)
  • Analista contábil (Piúma)
  • Assistente comercial (banco de talentos)
  • Assistente fiscal (Piúma)
  • Vendedor externo (Belo Horizonte)
  • Consultor comercial (Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro)
  • Operador de empilhadeira (Piúma)
  • Supervisor de frota (Piúma)
  • Motorista de Entrega CNH C, D ou E (Piúma e Grande Vitória).

A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando no assunto o nome do cargo desejado.

A empresa é responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream.

Oito especialistas de diferentes áreas falaram sobre mudanças na educação e no mercado de trabalho, durante evento realizado pela Rede Gazeta

