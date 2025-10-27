Oportunidadades

Veja como se candidatar a mais de 7.810 vagas de emprego no ES

Há chances para agente de serviços em telecomunicações, costureira, pedreiro, ajudante de entregas, auxiliar de logística, controlador de acesso, mecânico de refrigeração, entre outras chances

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:08

A semana começa com 7.819 vagas de emprego e estágio abertas nos Sines e Agências do Trabalhador do Espírito Santo. É bom lembrar que o Dia do Servidor Público foi antecipado para esta segunda-feira (27). O atendimento retorna normalmente na terça-feira (28).

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.201. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de cafeteria, auxiliar de armazenamento, carpinteiro, chefe de depósito, enfermeiro, mecânico de automóveis, recreador, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.302, sendo 448 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, motorista, cozinheira, atendente, técnico em química, vendedor, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.190. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, assistente administrativo, atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, chefe do serviço de limpeza, confeiteiro, estoquista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 554. Há oportunidades para analista de logística de transporte, armador de ferros, auxiliar de cozinha, estoquista, frentista, jardineiro, monitor interno de alarmes, operador de retroescavadeira, operador de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 869. Há oportunidades para agente de coleta supervisor, ajudante de pátio, analista contábil, analista fiscal, assistente de cobrança, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de produção, auxiliar operacional de logística, cuidador de idosos, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 33. Há oportunidades para pedreiro, vidraceiro, cozinheira para quiosque, cuidador de idoso, fisioterapeuta, torneiro mecânico, auxiliar de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 93. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, analista de mercado, auxiliar de cozinha, costureira de máquina industrial, motorista de ônibus, repositor de mercadoria, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 90. Há oportunidades para açougueiro desossador, atendente de balcão, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de linha de produção, camareira de hotel, forneiro, garçom, operador de empilhadeira elétrica, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 291. Há oportunidades para ajudante florestal, assistente contábil, auxiliar de obras civil, carpinteiro, enfermeiro assistencial, montador de andaimes, motorista noturno, oficial pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 335. Há oportunidades para agente de serviços em telecomunicações, ajudante de aterro, ajudante de entregas, auxiliar de logística, controlador de acesso, costureira, cozinheiro, mecânico de refrigeração, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 622. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar operacional de logística, ajudante de obras, ajudante de eletricista, auxiliar de serviços gerais, balconista de padaria de supermercado, coordenador de vendas, empregada doméstica, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 29. Há oportunidades para operador de caixa, ajudante de acabamento, costureiro, técnico de segurança do trabalho, acabador de mármore e granito, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 55. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pátio, ajudante de motorista, ajudante de polimento, cortador de pedras, costureira de máquinas industriais, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 155. Há oportunidades para armador de estruturas de concreto, auxiliar de armazenamento, balconista, cortador de pedras, operador de caixa, orientador de carreira, pedreiro, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

