Oportunidades

Mutirões em praças de Cariacica ofertam mais de 5 mil vagas de emprego

Neste mês de agosto, os feirões itinerantes serão realizados nos dias 12 e 26; veja bairros

A Prefeitura de Cariacica vai levar oportunidades de trabalho para a população com a realização de mutirões itinerantes em praças de bairros espalhadas pelo município. Ao todo, mais de 5 mil vagas de emprego devem ser disponibilizadas até o fim do ano. As próximas ações acontecem no dia 12, na Praça Céu, em Nova Rosa da Penha, e no dia 26, na Praça do bairro Flexal, respectivamente. sempre das 9h às 15h.>