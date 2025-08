Temporários e reservas

ES tem 17 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil

Oportunidades estão em conselhos regionais de classe, prefeituras e câmaras municipais

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 12:20

Ao menos 17 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas e temporárias, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para trabalhar em conselhos regionais de classe, prefeituras, câmaras e secretarias municipais. Os salários chegam até R$ 12.954. >

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) anunciou, terça-feira (5), a abertura de um processo seletivo para preencher 12 vagas para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. Os candidatos devem ter nível superior e Carteira de Habilitação categoria "B" ou superior válida, além de atender a outras exigências. As inscrições estarão abertas desta quarta-feira (6) até 17 de agosto.>

A Prefeitura de Vila Velha está com processo seletivo aberto para preencher 19 vagas temporárias e formar cadastro de reserva para profissionais da saúde de nível técnico e superior. As inscrições devem ser realizadas até as 17h de segunda-feira (11). As remunerações chegam até R$ 10.036,69.>

Ainda na segunda-feira (11), termina o prazo de inscrição para a seleção de 2 funcionários temporários na Prefeitura de São Gabriel da Palha, além da formação de um cadastro de reserva. As vagas são destinadas ao CAPS I da região. As inscrições devem ser realizadas pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Dr. Fernando Serra, nº 221, 2º piso, bairro Jardim de Infância, no horário das 8h às 11h.>

O Conselho Regional de Educação Física da 22ª Região (CREF10) está com concurso aberto para preencher 2 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. A remuneração é de até R$ 4.500,00. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de agosto, e as taxas são de R$ 60,00 a R$ 70,00.>

