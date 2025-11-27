Home
>
Concursos
>
Concurso da Assembleia Legislativa do ES atrai mais de 14 mil candidatos

Concurso da Assembleia Legislativa do ES atrai mais de 14 mil candidatos

Candidatos terão mais uns dias para garantir a participação no certame; oportunidades são para os cargos de consultor legislativo, analista legislativo e agente de polícia legislativa

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:14

Policia Legislativa
Policia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

concurso público da Assembleia Legislativa atraiu 14.040 candidatos que disputam as 35 oportunidades oferecidas. O quantitativo representa uma concorrência de 401 inscritos por vagas.

Recomendado para você

Candidatos terão mais uns dias para garantir a participação no certame; oportunidades são para os cargos de consultor legislativo, analista legislativo e agente de polícia legislativa

Concurso da Assembleia Legislativa do ES atrai mais de 14 mil candidatos

Inscrições poderão ser feitas de 2 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulplan; oportunidades são para cargos de níveis médio, superior e magistério

Prefeitura de Viana abre concurso com salário de até R$ 6,2 mil

Quantitativo representa uma demanda de 97,15 participantes por posto; provas objetiva e de redação serão aplicadas neste domingo, dia 30 de novembro

Concurso da Polícia Penal do ES atrai mais de 58 mil candidatos

O cargo mais bem procurado foi o de agente de Polícia Legislativa, que somou 8.887 inscritos. De acordo com a Casa, a maior parte optou por realizar a prova em Vitória (7.340 inscrições), seguida de Cachoeiro de Itapemirim (1.000) e Linhares (547).

Para os cargos de analista e consultor, as provas objetivas acontecem na parte da manhã no dia 14 de dezembro. Os inscritos para os postos de consultor também farão a parte discursiva no período da tarde. Os locais e horários dos testes serão divulgados no dia 8 de dezembro

Já as provas para agente de polícia legislativa serão realizadas no dia 21 de dezembro no turno da tarde, com divulgação dos cartões de confirmação, com locais e horários, no dia 15 de dezembro.

O concurso da Assembleia Legislativa do Estado é organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e oferece 35 vagas distribuídas entre os cargos de agente de polícia legislativa, analista legislativo e consultor legislativo, contemplando diferentes áreas de formação. Os salários podem chegar a R$ 9,3 mil.

CARGOS E SALÁRIOS DO CONCURSO DA ALES

  • Consultor legislativo
  • Remuneração: R$ 9.630,43
  • Requisitos: nível superior. Em alguns casos, será aceita a apresentação de qualquer curso superior somado à experiência de, no mínimo, três anos na área.
  • Vagas: 15, distribuídas pelas seguintes áreas: 
  • Finanças Públicas (2)
  • Controle Interno (2)
  • Processo Legislativo (2)
  • Medicina Veterinária (1)
  • Agricultura (1)
  • Mobilidade Urbana (1)
  • Saúde Pública (1)
  • Infraestrutura e Logística (1)
  • Educação (1)
  • Ciência e Tecnologia (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Segurança Pública (1)

  • Analista legislativo
  • Remuneração: R$ 4.621,48
  • Requisito: nível superior
  • Vagas: 5, distribuídas pelas seguintes áreas: 
  • Folha de Pagamento (4)
  • Secretaria Legislativa/Administrativa (1)

  • Agente de polícia legislativa
  • Remuneração: R$ 3.142,65
  • Requisito: nível fundamental completo ou técnico-profissionalizante equivalente e carteira de habilitação
  • Vagas: 15

BENEFÍCIOS

  • Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão
  • Auxílio-saúde: R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade
  • Auxílio-creche: R$ 500, por filho até 6 anos
  • Adicional de tempo de serviço: 5% sobre salário a cada 5 anos
  • Adicional de assiduidade: 2% sobre salário a cada 10 anos 

CARGA HORÁRIA

30 horas semanais.

ETAPAS

O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas.

Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e terão análise de títulos, ambas de caráter classificatório.

Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

Para os cargos de analista e consultor, as provas objetivas acontecem na parte da manhã no dia 14 de dezembro. Os inscritos para os postos de consultor farão a parte discursiva no período da tarde.

Já as provas para agente de polícia legislativa serão realizadas no dia 21 de dezembro no turno da tarde.

ONDE SERÃO AS PROVAS? 

As provas serão aplicadas em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Prefeitura de Viana abre concurso com salário de até R$ 6,2 mil

ES tem 19 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 16 mil

Procon do ES prepara concurso com vagas para quem tem nível superior

Hospital do ES, IBGE e Ifes: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais