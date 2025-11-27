35 vagas

Concurso da Assembleia Legislativa do ES atrai mais de 14 mil candidatos

Candidatos terão mais uns dias para garantir a participação no certame; oportunidades são para os cargos de consultor legislativo, analista legislativo e agente de polícia legislativa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:14

Policia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

O concurso público da Assembleia Legislativa atraiu 14.040 candidatos que disputam as 35 oportunidades oferecidas. O quantitativo representa uma concorrência de 401 inscritos por vagas.

O cargo mais bem procurado foi o de agente de Polícia Legislativa, que somou 8.887 inscritos. De acordo com a Casa, a maior parte optou por realizar a prova em Vitória (7.340 inscrições), seguida de Cachoeiro de Itapemirim (1.000) e Linhares (547).

Para os cargos de analista e consultor, as provas objetivas acontecem na parte da manhã no dia 14 de dezembro. Os inscritos para os postos de consultor também farão a parte discursiva no período da tarde. Os locais e horários dos testes serão divulgados no dia 8 de dezembro

Já as provas para agente de polícia legislativa serão realizadas no dia 21 de dezembro no turno da tarde, com divulgação dos cartões de confirmação, com locais e horários, no dia 15 de dezembro.

O concurso da Assembleia Legislativa do Estado é organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e oferece 35 vagas distribuídas entre os cargos de agente de polícia legislativa, analista legislativo e consultor legislativo, contemplando diferentes áreas de formação. Os salários podem chegar a R$ 9,3 mil.

CARGOS E SALÁRIOS DO CONCURSO DA ALES

Consultor legislativo

Remuneração: R$ 9.630,43

R$ 9.630,43 Requisitos: nível superior. Em alguns casos, será aceita a apresentação de qualquer curso superior somado à experiência de, no mínimo, três anos na área.

nível superior. Em alguns casos, será aceita a apresentação de qualquer curso superior somado à experiência de, no mínimo, três anos na área. Vagas: 15, distribuídas pelas seguintes áreas:

15, distribuídas pelas seguintes áreas: Finanças Públicas (2)

Controle Interno (2)

Processo Legislativo (2)

Medicina Veterinária (1)

Agricultura (1)

Mobilidade Urbana (1)

Saúde Pública (1)

Infraestrutura e Logística (1)

Educação (1)

Ciência e Tecnologia (1)

Meio Ambiente (1)

Segurança Pública (1)

Analista legislativo

Remuneração: R$ 4.621,48

R$ 4.621,48 Requisito: nível superior

nível superior Vagas: 5, distribuídas pelas seguintes áreas:

Folha de Pagamento (4)

Secretaria Legislativa/Administrativa (1)

Agente de polícia legislativa

Remuneração: R$ 3.142,65

R$ 3.142,65 Requisito: nível fundamental completo ou técnico-profissionalizante equivalente e carteira de habilitação

nível fundamental completo ou técnico-profissionalizante equivalente e carteira de habilitação Vagas: 15

BENEFÍCIOS

Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão

Auxílio-saúde: R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade

Auxílio-creche: R$ 500, por filho até 6 anos

Adicional de tempo de serviço: 5% sobre salário a cada 5 anos

Adicional de assiduidade: 2% sobre salário a cada 10 anos

CARGA HORÁRIA

30 horas semanais.

ETAPAS

O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas.

Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e terão análise de títulos, ambas de caráter classificatório.

Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

ONDE SERÃO AS PROVAS?

As provas serão aplicadas em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

