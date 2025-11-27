Concurso da Assembleia Legislativa do ES atrai mais de 14 mil candidatos

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:14
O concurso público da Assembleia Legislativa atraiu 14.040 candidatos que disputam as 35 oportunidades oferecidas. O quantitativo representa uma concorrência de 401 inscritos por vagas.
O cargo mais bem procurado foi o de agente de Polícia Legislativa, que somou 8.887 inscritos. De acordo com a Casa, a maior parte optou por realizar a prova em Vitória (7.340 inscrições), seguida de Cachoeiro de Itapemirim (1.000) e Linhares (547).
Para os cargos de analista e consultor, as provas objetivas acontecem na parte da manhã no dia 14 de dezembro. Os inscritos para os postos de consultor também farão a parte discursiva no período da tarde. Os locais e horários dos testes serão divulgados no dia 8 de dezembro
Já as provas para agente de polícia legislativa serão realizadas no dia 21 de dezembro no turno da tarde, com divulgação dos cartões de confirmação, com locais e horários, no dia 15 de dezembro.
O concurso da Assembleia Legislativa do Estado é organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e oferece 35 vagas distribuídas entre os cargos de agente de polícia legislativa, analista legislativo e consultor legislativo, contemplando diferentes áreas de formação. Os salários podem chegar a R$ 9,3 mil.
30 horas semanais.
O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas.
Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e terão análise de títulos, ambas de caráter classificatório.
Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.
Para os cargos de analista e consultor, as provas objetivas acontecem na parte da manhã no dia 14 de dezembro. Os inscritos para os postos de consultor farão a parte discursiva no período da tarde.
Já as provas para agente de polícia legislativa serão realizadas no dia 21 de dezembro no turno da tarde.
As provas serão aplicadas em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o