Prefeitura de Colatina abre processo seletivo para professores

Inscrições podem ser feitas até o dia 11 de dezembro; remuneração varia de R$ 3.042,36 a R$ 3.872,23, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:42

Sede da Prefeitura de Colatina
Sede da Prefeitura de Colatina Crédito: PMC

A Prefeitura de Colatina, município que fica no Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores temporários. As oportunidades são para atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede pública do município.

A remuneração varia de R$ 3.042,36 a R$ 3.872,23, de acordo com a titularidade do profissional. Os selecionados também recebem auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais.

Para participar, é necessário ter licenciatura plena. Os candidatos farão parte de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura. Do total de oportunidades, 5% dos postos serão reservados à pessoas com deficiência, 5% para indígenas e 20% para negras.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de dezembro, no endereço eletrônico da prefeitura. 

O candidato deve selecionar o cargo desejado e anexar toda a documentação exigida diretamente na plataforma. De acordo com o edital, os arquivos devem ser enviados em PDF, individualmente, contendo frente e verso quando necessário, reunidos em um único arquivo por documento, anexado nos campos específicos do formulário.

É necessários anexar os seguintes documentos:

  • Documento oficial de identidade com foto;
  • Histórico ou diploma de Licenciatura Plena (para candidatos habilitados);
  • Declaração de matrícula em curso de Licenciatura Plena (para não habilitados);
  • Certificados de graduação e pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu utilizados para pontuação;
  • Declarações de tempo de serviço para contagem de pontos.

A seleção de professores temporários será feita por meio de avaliação de títulos. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Para ler o edital completo, clique aqui

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

