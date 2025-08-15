40 oportunidades

Escola no ES abre vagas em cursos de restaurador de graça

Para participar, é necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando ou já ter finalizado o ensino médio; chances são destinadas a jovens moradores de Vitória, Vila Velha e Serra

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:39

Oportunidade para curso de restaurador Crédito: Divulgação

A Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios (Empao), uma parceria do Instituto Goia com a Petrobras, está com inscrições abertas para o curso de Restauração de Imóveis e Monumentos Históricos. Os alunos não pagam pela qualificação.

A oferta é de 40 oportunidades destinadas a jovens moradores de Vitória, Vila Velha e Serra. Para participar, é necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando ou já ter finalizado o ensino médio.

Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Goia até o dia 26 de agosto.

A prioridade será para os moradores das comunidades da Praia do Suá, Jesus de Nazareth, Vila Rubim e Ilha do Príncipe, em Vitória; da Prainha e Itapuã, em Vila Velha; e de Carapebus, Bicanga, Manguinhos, Jacaraípe, Nova Almeida, Vila Nova de Colares, Feu Rosa, Ourimar, Praia da Baleia, Castelândia e Conjunto Jacaraípe, na Serra.

O treinamento tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos alunos por meio da preservação do patrimônio cultural. São mais de 1.000 horas de formação técnica, oficinas práticas e trabalho remunerado no final. As aulas começam no dia 1º de setembro.

Os selecionados serão divididos em duas turmas (uma pela manhã, das 8h às 12h, e outra à tarde, das 13h às 17h). A qualificação ocorre de segunda a sexta-feira. Serão oito meses de aulas teóricas e três de trabalho monitorado remunerado. O curso inclui todo o material didático, uniformes, lanche e vale-transporte.

“O Projeto busca atender uma necessidade da sociedade e especialmente dos jovens que necessitam de oportunidades de crescimento e formação profissional e que muitas vezes não têm acesso às possibilidades que o patrimônio cultural pode oferecer, inclusive geração de emprego e renda”, explica o coordenador Geral do Projeto EMPAO, Pedro Canal Filho.

A Escola já formou cerca de 300 técnicos restauradores no Espírito Santo.

