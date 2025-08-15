Home
>
Empregos
>
Escola no ES abre vagas em cursos de restaurador de graça

Escola no ES abre vagas em cursos de restaurador de graça

Para participar, é necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando ou já ter finalizado o ensino médio; chances são destinadas a jovens moradores de Vitória, Vila Velha e Serra

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:39

Oportunidade para curso de restaurador
Oportunidade para curso de restaurador Crédito: Divulgação

A Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios (Empao), uma parceria do Instituto Goia com a Petrobras, está com inscrições abertas para o curso de Restauração de Imóveis e Monumentos Históricos. Os alunos não pagam pela qualificação.

Recomendado para você

Além do salário, os profissionais recebem plano de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte fretado, cartão alimentação, cartão assiduidade e alimentação na empresa

Cacau Show realiza feirão de emprego neste sábado (16)

Para participar, é necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando ou já ter finalizado o ensino médio; chances são destinadas a jovens moradores de Vitória, Vila Velha e Serra

Escola no ES abre vagas em cursos de restaurador de graça

Oportunidades são para os cargos de operador de pedágio, laboratorista e operador de balança; há ainda formação de banco de talentos

Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

A oferta é de 40 oportunidades destinadas a jovens moradores de Vitória, Vila Velha e Serra. Para participar, é necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando ou já ter finalizado o ensino médio.

Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Goia até o dia 26 de agosto. 

A prioridade será para os moradores das comunidades da Praia do Suá, Jesus de Nazareth, Vila Rubim e Ilha do Príncipe, em Vitória; da Prainha e Itapuã, em Vila Velha; e de Carapebus, Bicanga, Manguinhos, Jacaraípe, Nova Almeida, Vila Nova de Colares, Feu Rosa, Ourimar, Praia da Baleia, Castelândia e Conjunto Jacaraípe, na Serra.

O treinamento tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos alunos por meio da preservação do patrimônio cultural. São mais de 1.000 horas de formação técnica, oficinas práticas e trabalho remunerado no final. As aulas começam no dia 1º de setembro.

Os selecionados serão divididos em duas turmas (uma pela manhã, das 8h às 12h, e outra à tarde, das 13h às 17h). A qualificação ocorre de segunda a sexta-feira. Serão oito meses de aulas teóricas e três de trabalho monitorado remunerado. O curso inclui todo o material didático, uniformes, lanche e vale-transporte.

“O Projeto busca atender uma necessidade da sociedade e especialmente dos jovens que necessitam de oportunidades de crescimento e formação profissional e que muitas vezes não têm acesso às possibilidades que o patrimônio cultural pode oferecer, inclusive geração de emprego e renda”, explica o coordenador Geral do Projeto EMPAO, Pedro Canal Filho.

A Escola já formou cerca de 300 técnicos restauradores no Espírito Santo.

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Prefeitura da Serra abre vagas em novos curso de qualificação de graça

Ifes abre mais de 4.600 vagas em cursos técnicos de graça

Obramax abre agenda de cursos gratuitos para profissionais da construção

Viação Águia Branca abre mais de 400 oportunidades de emprego

Confira as mais 6.870 vagas de emprego abertas no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cursos es Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais