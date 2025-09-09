Oportunidades

Em busca de emprego? ES tem 7.180 vagas abertas nesta terça-feira (9)

Também há chances para quem quer fazer estágio e pessoas com deficiência; postos são para cargos como açougueiro, ajudante de inspeção, ajudante de serralheiro, almoxarifee atendente de central telemarketing

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:28

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 7.180 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta terça-feira (09). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade para trabalhar como atendente de telemarketing Crédito: Pixabay

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 550. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de inspeção, ajudante de serralheiro, almoxarife, analista de controle de qualidade, atendente de central telemarketing, copeiro de hospital, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.154, sendo 519 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista, auxiliar de refrigeração, auxiliar de expedição, operador de logística, estoquista, vendedor externo, assistente de estoque pcd, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.242. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de montagem e fotolito, analista de compras e estoque automotivo, atendente de lanchonete, auxiliar de expedição, balconista, cozinheiro geral, graçom, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 481. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de confeitaria, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, eletricista, operador de caixa, padeiro, pedreiro, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 656. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, alimentador de linha de produção, assistente de vendas, bilheteiro de agência, churrasqueiro, confeiteiro, eletricista, faturista, monitor de sistemas eletrônicos de segurança, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 42. Há oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro, motorista de caminhão, estofador, operador de mini pá, pintor de obras, caldeireiro, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 157. Há oportunidades para acabador de pedras, atendente de bar, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, caseiro, costureira, ensacador, mecânico de automóveis, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 94. Há oportunidades para agente de pátio, embalador à máquina, estivador, motofrentista, operador de guindaste, pedreiro, sinaleiro de operações de máquinas em vias, técnico em eletromecânica, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 590 Há oportunidades para ajudante de obras, armador de carcaças, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, cabo de equipe líder limpeza, caldeireiro, conferente de produção, eletricista de manutenção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 294. Há oportunidades para ajudante montador de estruturas metálicas, analista de RH, auxiliar administrativo, auxiliar de inspeção, auxiliar de serviços gerais, costureira, lavador de veículos, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 537. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro de obras, encarregado de obras, empacotador de supermercado, motorista cegonheiro, operador de produção, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 29. Há oportunidades para atendente de vendas, entregador de moto, ajudante de obras, ajudante de motorista, oficial polivalente, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 126. Há oportunidades para agente funerário, atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, caminhoneiro carreteiro, instalador de equipamentos de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 228. Há oportunidades para ajudante armador de estrutura de concreto armado, ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, cortador de pedras, motorista entregador, operador de empilhadeira, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

