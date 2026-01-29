Home
>
Brasil
>
Sisu 2026: lista de aprovados está disponível; veja como consultar

Sisu 2026: lista de aprovados está disponível; veja como consultar

Programa seleciona alunos para o primeiro e o segundo semestres deste ano; são mais de 274 mil vagas em instituições públicas de educação superior de todo o país, especialmente em universidades e institutos federais

Rariane Costa

Estadão Conteúdo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:15

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 divulgou, na madrugada desta quinta-feira (29), os resultados da chamada regular do programa. As listas estão disponíveis para consulta no site oficial do programa e podem ser consultadas por meio do login gov.br.

Estudantes aprovados poderão iniciar os procedimentos para matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro. Nessa mesma data, termina o prazo, iniciado nesta quinta, para que candidatos que não constam na lista regular possam manifestar interesse na lista de espera, que reúne vagas remanescentes não preenchidas.

Mas atenção: cada candidato poderá escolher apenas uma das duas opções de curso originais, e a divulgação dos selecionados na lista de espera, bem como os prazos da etapa, são de responsabilidade da instituição de ensino.

O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior que aderiram ao processo seletivo vigente, tendo como critério o resultado do Exame Nacional do Ensino Medio (Enem).

Segundo o governo federal, esta é a maior edição da história em número de instituições participantes, com a oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País. Esta será a única edição do programa neste ano.

