Primeiro emprego: 7 dicas para se destacar na entrevista em 2026

Aprenda técnicas práticas que aumentam suas chances de sucesso no início da carreira

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18:04

O candidato que busca o primeiro emprego precisa considerar não apenas o currículo, mas também sua conduta durante o processo seletivo Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

No fim do ano, o mercado de trabalho costuma ficar mais aquecido, não apenas com vagas temporárias, mas também com a abertura de novas oportunidades e contratos efetivos. Ainda assim, o ingresso pode ser desafiador — especialmente para jovens que buscam a primeira oportunidade profissional. Por isso, desde a procura por vagas e a otimização do currículo até a preparação para entrevistas, ter planejamento, foco e informação é fundamental para iniciar a jornada profissional com mais segurança e chances de sucesso.

No atual cenário do mercado de trabalho, a contratação por meio do regime CLT não é a única opção para quem está em busca de um emprego, e os jovens podem ingressar em outras modalidades, como estágio, Programa Jovem Aprendiz, trainee , PJ ou até mesmo MEI.

O percurso até o primeiro emprego

Seja qual for a forma de contratação, há um percurso a ser seguido, e alguns pontos de atenção podem ajudar o candid a to a se destacar na busca pela primeira oportunidade. Rafael Villares, diretor educacional e de projetos do Instituto Reciclar, organização sem fins lucrativos que atua na inclusão produtiva de jovens em vulnerabilidade social, explica que o primeiro passo para isso é o currículo.

“Um currículo bem-feito, além de agregar valor à candidatura, pode se tornar uma vantagem competitiva. Por isso, vale a pena investir tempo para elaborá-lo. Pense em como transmitir, de forma objetiva e honesta, suas principais qualificações, experiências, habilidades e competências. E, o mais importante: destaque qual é o seu objetivo profissional atualmente”, explica.

É importante ir preparado para participar de dinâmicas em grupo e mostrar competências socioemocionais no processo de seleção Crédito: Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

Dicas para se preparar para a entrevista

Com o currículo aprovado e a oportunidade à vista, muitos jovens acabam travando na etapa da entrevista, sem saber como agir, o que falar e quais pontos destacar. Para ajudar esses candidatos, Rafael Villares reúne 7 dicas para quem está nessa fase e deseja chegar com muito mais preparo diante dos recrutadores:

Pesquise a localização da empresa e planeje o meio de chegar até lá: para entrevistas presenciais saia sempre com antecedência e planeje sua chegada ao local 20 minutos antes do combinado. Pontualidade é um dos pontos analisados nessa etapa, portanto se antecipe;

Atenção para o visual: a sua aparência transmite uma mensagem, por isso é importante entender qual é o dress code (código de vestimenta) da organização e qual é o perfil das pessoas que trabalham lá. No dia da entrevista, invista em uma vestimenta que revele formalidade e profissionalismo;

Cuidado com o linguajar: não use gírias nem palavrões e evite deslizes de português. Uma dica boa é usar frases curtas e responder com calma cada pergunta;

Destaque seus pontos fortes (e fracos): lembre-se de ter suas qualidades e defeitos na ponta da língua quando perguntado pelo recrutador, mostrando de forma construtiva como está trabalhando para melhorar o que precisa;

Retrate sua trajetória: para compensar a pouca experiência profissional, tenha no repertório alguns dos seus feitos que mais o orgulham e, sempre que possível, relacione-os à área ou função pretendida;

Prepare-se para dinâmicas em grupo: esse é o momento para mostrar algumas competências socioemocionais, como escuta ativa, proatividade e espírito colaborativo, por isso aproveite para expor sua opinião de forma clara e respeitosa, ser flexível e pronto a aprender;

Controle a ansiedade: respire fundo, confie em seu potencial, mostre o seu melhor e seja verdadeiro. A oportunidade de um primeiro emprego pode gerar ansiedade, mas esses artifícios podem ajudar a relaxar o corpo e a mente nesse momento de tensão.

Atenção às entrevistas remotas

Rafael Villares reforça que o mesmo vale para as entrevistas remotas: pontualidade, ambiente tranquilo e boa conexão com a internet. “Se possível, teste a plataforma indicada para a entrevista antes do horário, para garantir o bom andamento da conversa e evitar atrasos. Os fones de ouvido também ajudam a ouvir e ser escutado, sem interferências”, destaca.

Por Maria Julia Cabral

