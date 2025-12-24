Primeiro emprego: 7 dicas para se destacar na entrevista em 2026

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18:04
No fim do ano, o mercado de trabalho costuma ficar mais aquecido, não apenas com vagas temporárias, mas também com a abertura de novas oportunidades e contratos efetivos. Ainda assim, o ingresso pode ser desafiador — especialmente para jovens que buscam a primeira oportunidade profissional. Por isso, desde a procura por vagas e a otimização do currículo até a preparação para entrevistas, ter planejamento, foco e informação é fundamental para iniciar a jornada profissional com mais segurança e chances de sucesso.
No atual cenário do mercado de trabalho, a contratação por meio do regime CLT não é a única opção para quem está em busca de um emprego, e os jovens podem ingressar em outras modalidades, como estágio, Programa Jovem Aprendiz, trainee , PJ ou até mesmo MEI.
Seja qual for a forma de contratação, há um percurso a ser seguido, e alguns pontos de atenção podem ajudar o candid a to a se destacar na busca pela primeira oportunidade. Rafael Villares, diretor educacional e de projetos do Instituto Reciclar, organização sem fins lucrativos que atua na inclusão produtiva de jovens em vulnerabilidade social, explica que o primeiro passo para isso é o currículo.
“Um currículo bem-feito, além de agregar valor à candidatura, pode se tornar uma vantagem competitiva. Por isso, vale a pena investir tempo para elaborá-lo. Pense em como transmitir, de forma objetiva e honesta, suas principais qualificações, experiências, habilidades e competências. E, o mais importante: destaque qual é o seu objetivo profissional atualmente”, explica.
Com o currículo aprovado e a oportunidade à vista, muitos jovens acabam travando na etapa da entrevista, sem saber como agir, o que falar e quais pontos destacar. Para ajudar esses candidatos, Rafael Villares reúne 7 dicas para quem está nessa fase e deseja chegar com muito mais preparo diante dos recrutadores:
Rafael Villares reforça que o mesmo vale para as entrevistas remotas: pontualidade, ambiente tranquilo e boa conexão com a internet. “Se possível, teste a plataforma indicada para a entrevista antes do horário, para garantir o bom andamento da conversa e evitar atrasos. Os fones de ouvido também ajudam a ouvir e ser escutado, sem interferências”, destaca.
Por Maria Julia Cabral
