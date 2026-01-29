1.008 vagas

Após divulgação, resultado de prova de concurso do Iases sai do ar

A banca organizadora informou que a listagem foi retirada do ar por conta de uma instabilidade sistêmica; certame visa preencher cargos de níveis médio e superior

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) divulgou, nesta quinta-feira (29), o resultado preliminar da prova objetiva do concurso para agente socioeducativo e técnico superior socioeducativo. Entretanto, pouco tempo depois, a listagem foi retirada da página oficial do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.

De acordo com nota divulgada na página oficial da banca organizadora, o resultado foi desativado temporariamente em razão de instabilidade sistêmica.

Além do resultado preliminar, a empresa informou que também foram desativados: o resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva; o resultado dos recursos contra o padrão de respostas da prova de redação; o gabarito oficial da prova objetiva; e o padrão oficial de respostas da prova de redação.

“Pedimos a compreensão e a paciência de todos. Informamos que a situação está sendo tratada e será sanada o mais breve possível”, informa a nota.

Ainda não há informações de quando o resultado estará disponível.

Sobre o concurso

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) oferece 1.008 vagas e as provas foram aplicadas no último dia 18 de janeiro. Do total de oportunidades, 842 são destinadas ao cargo de agente socioeducativo, sendo 764 para homens e 78 para mulheres. Já para técnico superior socioeducativo, a oferta é de 166 oportunidades, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.

Ao todo, o concurso do Iases atraiu 44.816 candidatos. O cargo mais procurado foi o de agente socioeducativo, com 32.788 participantes, dos quais 21.668 para o quadro masculino e 11.120 para o feminino. Considerando as vagas ofertadas para cada sexo, a concorrência é de 28,36 e 142,56 candidatos por vaga, respectivamente.

Já para a função de técnico superior socioeducativo foram 12.028 inscritos, sendo 525 para a vaga de nutricionista; 3.010 para pedagogia; 4.821 para bacharel em Direito; 1.831 para psicologia e 1.841 para serviço social.

O salário inicial para o cargo de agente socioeducativo é de R$ 5.597,64 e para os técnicos é de R$ 7.547,78 mais o auxílio-alimentação de R$ 800, para ambos os cargos.

O último concurso público do Iases foi realizado em 2023, também pela Idcap. Foram ofertadas 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo.

