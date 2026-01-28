Oportunidades

14 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 19 mil no ES

Há chances para oficial combatente, médico, professor, eletricista, contador, motorista, engenheiro, assistente social, assistente administrativo, entre outros postos

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:23

Bombeiros em solenidade no quartel da corporação em Vitória. Crédito: Secom-ES

Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) vai selecionar 152 médicos, com salários de até R$ 19.107. As oportunidades estão distribuídas por hospitais universitários de todo o país, incluindo o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais (Hucam) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O atendimento aos candidatos ocorre até o dia 30 de janeiro.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lançou edital de concurso público para o cargo de oficial combatente. A oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva. Após a conclusão do curso de formação, a remuneração chega a R$ 10.221. Os candidatos precisam ter o nível médio, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos. As inscrições seguem até 5 de março.

O governo do Espírito Santo lançou edital de processo seletivo para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados na Secretaria de Educação do Estado (Sedu) e contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS). São mais de 500 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.682,70 a R$ 5.792,56. O prazo de inscrição vai até 23 de fevereiro.

A Prefeitura e a Câmara de Venda Nova do Imigrante estão com inscrições abertas para os concursos públicos, que oferecem no total 373 vagas. Os ganhos chegam a R$ 7.653,12. Os interessados podem se inscrever até 19 de fevereiro.

Na Prefeitura de Águia Branca, são nove oportunidades temporárias. As chances são para operador de patrol, engenheiro e arquiteto. Os ganhos podem chegar a R$ 4.821. O prazo para se inscrever começa no dia 30 de janeiro e segue até 22 de fevereiro.

Em Vila Velha, a prefeitura abriu processo seletivo para contratar professores em designação temporária. O salário varia de R$ 3,2 mil a R$ 6,7 mil. Os interessados podem se inscrever até 5 de fevereiro.

