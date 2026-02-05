Inscrições abertas para cursos de qualificação para jovens do ES

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 12:18
O Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV) está com 146 vagas abertas em cinco cursos, voltados para jovens de 15 a 29 anos.
As oportunidades do 3º ciclo estão disponíveis para qualificação em Assistente de Tecnologias da Informação, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Assistente de Logística. Cada curso possui pré-requisitos específicos de idade e escolaridade.
As aulas serão realizadas nas cidades de Colatina, Linhares, Guarapari, Serra e Cariacica.
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, no site www.juventudes.es.gov.br/empregajuv/inscricoes ou diretamente em um dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) que ofertam os cursos.
O resultado com os selecionados aptos a efetuar a matrícula será divulgado no dia 3 de março, no site oficial. As aulas começam no dia 16 de março.
Ao realizar os cursos, os jovens também poderão usufruir da estrutura de lazer do Serviço Social do Comércio (Sesc-ES), além de terem direito a lanche, vale-transporte e uniforme, garantindo as condições necessárias para frequentar as aulas.
Os participantes também terão acesso à plataforma Emprega Senac, que conecta os jovens a oportunidades no mercado de trabalho.
O EmpregaJUV é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES), o Serviço Social do Comércio (Sesc-ES) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES).
