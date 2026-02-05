Home
Inscrições abertas para cursos de qualificação para jovens do ES

Inscrições abertas para cursos de qualificação para jovens do ES

Oportunidades são voltadas para quem tem entre 15 e 29 anos; atendimento aos candidatos ocorre até 27 fevereiro, em cinco Centros de Referência das Juventudes

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 12:18

O Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV) está com 146 vagas abertas em cinco cursos, voltados para jovens de 15 a 29 anos.

As oportunidades do 3º ciclo estão disponíveis para qualificação em Assistente de Tecnologias da Informação, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Assistente de Logística. Cada curso possui pré-requisitos específicos de idade e escolaridade.

As aulas serão realizadas nas cidades de Colatina, Linhares, Guarapari, Serra e Cariacica.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, no site www.juventudes.es.gov.br/empregajuv/inscricoes ou diretamente em um dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) que ofertam os cursos.

Aula no Centro de Referência das Juventudes
Aula no Centro de Referência das Juventudes Crédito: Divulgação

O resultado com os selecionados aptos a efetuar a matrícula será divulgado no dia 3 de março, no site oficial. As aulas começam no dia 16 de março.

Ao realizar os cursos, os jovens também poderão usufruir da estrutura de lazer do Serviço Social do Comércio (Sesc-ES), além de terem direito a lanche, vale-transporte e uniforme, garantindo as condições necessárias para frequentar as aulas.

Os participantes também terão acesso à plataforma Emprega Senac, que conecta os jovens a oportunidades no mercado de trabalho.

O EmpregaJUV é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES), o Serviço Social do Comércio (Sesc-ES) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES).

Confira as vagas

  • CRJ Colatina
  • Curso: Assistente de Tecnologias da Informação
  • Horário: 13h às 17h
  • Local: Senac Colatina
  • Vagas: 20 

  • CRJ Linhares
  • Curso: Assistente Administrativo
  • Horário: 18h às 21h
  • Local: CRJ Linhares
  • Vagas: 35 

  • CRJ Guarapari
  • Curso: Assistente de Recursos Humanos
  • Horário: 18h às 21h
  • Local: CRJ Guarapari
  • Vagas: 16 

  • CRJ Novo Horizonte
  • Curso: Assistente Administrativo
  • Horário: 13h às 17h
  • Local: CRJ Novo Horizonte (Serra)
  • Vaga: 25 

  • CRJ Cariacica
  • Curso: Assistente de Logística
  • Horário: 18h30 às 20h30
  • Local: CRJ Cariacica (bairro Castelo Branco)
  • Vagas: 25

  • CRJ Flexal
  • Curso: Assistente Administrativo
  • Horário: 18h30 às 20h30
  • Local: CRJ Flexal (bairro Flexal, Cariacica)
  • Vagas: 25 

