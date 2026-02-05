5 cidades

Inscrições abertas para cursos de qualificação para jovens do ES

Oportunidades são voltadas para quem tem entre 15 e 29 anos; atendimento aos candidatos ocorre até 27 fevereiro, em cinco Centros de Referência das Juventudes

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 12:18

O Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV) está com 146 vagas abertas em cinco cursos, voltados para jovens de 15 a 29 anos.

As oportunidades do 3º ciclo estão disponíveis para qualificação em Assistente de Tecnologias da Informação, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Assistente de Logística. Cada curso possui pré-requisitos específicos de idade e escolaridade.

As aulas serão realizadas nas cidades de Colatina, Linhares, Guarapari, Serra e Cariacica.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, no site www.juventudes.es.gov.br/empregajuv/inscricoes ou diretamente em um dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) que ofertam os cursos.

O resultado com os selecionados aptos a efetuar a matrícula será divulgado no dia 3 de março, no site oficial. As aulas começam no dia 16 de março.

Ao realizar os cursos, os jovens também poderão usufruir da estrutura de lazer do Serviço Social do Comércio (Sesc-ES), além de terem direito a lanche, vale-transporte e uniforme, garantindo as condições necessárias para frequentar as aulas.

Os participantes também terão acesso à plataforma Emprega Senac, que conecta os jovens a oportunidades no mercado de trabalho.

O EmpregaJUV é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES), o Serviço Social do Comércio (Sesc-ES) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES).

Confira as vagas

CRJ Colatina

Curso: Assistente de Tecnologias da Informação

Assistente de Tecnologias da Informação Horário: 13h às 17h

13h às 17h Local: Senac Colatina

Senac Colatina Vagas: 20

CRJ Linhares

Curso: Assistente Administrativo

Assistente Administrativo Horário: 18h às 21h

18h às 21h Local: CRJ Linhares

CRJ Linhares Vagas: 35

CRJ Guarapari

Curso: Assistente de Recursos Humanos

Assistente de Recursos Humanos Horário: 18h às 21h

18h às 21h Local: CRJ Guarapari

CRJ Guarapari Vagas: 16

CRJ Novo Horizonte

Curso: Assistente Administrativo

Assistente Administrativo Horário: 13h às 17h

13h às 17h Local: CRJ Novo Horizonte (Serra)

CRJ Novo Horizonte (Serra) Vaga: 25

CRJ Cariacica

Curso: Assistente de Logística

Assistente de Logística Horário: 18h30 às 20h30

18h30 às 20h30 Local: CRJ Cariacica (bairro Castelo Branco)

CRJ Cariacica (bairro Castelo Branco) Vagas: 25

CRJ Flexal

Curso: Assistente Administrativo

Assistente Administrativo Horário: 18h30 às 20h30

18h30 às 20h30 Local: CRJ Flexal (bairro Flexal, Cariacica)

CRJ Flexal (bairro Flexal, Cariacica) Vagas: 25

