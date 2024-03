Segurança Pública

ES vai construir centro integrado da Polícia Científica em Cariacica

Novo Centro de Perícias será erguido em uma área às margens da BR 262, em Alto Laje, com investimento de R$ 88 milhões

O governador Renato Casagrande (PSB), em cerimônia realizada no Palácio Anchieta, nesta quarta-feira (6), assinou o contrato para a realização dos projetos e execução das obras do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica (CIPTC) em Cariacica. A obra terá duração de 24 meses, após a assinatura da ordem de serviço. O investimento será de R$ 88,4 milhões, provenientes de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Novo Centro de Perícias será construído em Cariacica. (Polícia Civil/Divulgação)

O novo Centro de Perícias será utilizado pela recém-criada Polícia Científica. A construção vai ocorrer em uma área de mais de 8,5 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Cariacica, na Avenida Mário Gurgel, no bairro Alto Laje, às margens da BR 262. O edifício vai abrigar em um único local os Institutos de Criminalística, de Identificação, de Laboratórios de Análises Forenses e Médico-Legal, além de Gabinetes e Área Administrativa (ADM) da Polícia Científica, promovendo ações integradas nas diferentes áreas técnico-periciais de interesse criminal do Estado.

"A construção do Centro Integrado é um marco importante para o Espírito Santo. Vamos dar à Polícia Científica condições para reduzir a criminalidade, mostrando para quem comete crimes que ele será alcançado", afirmou Casagrande.

No centro integrado, serão realizados serviços de perícias médico-legais e criminalísticas, identificação e desenvolvimento de estudos e pesquisas.

De acordo com o governo do Estado, o contrato de empréstimo celebrado com o BID para a realização da obra tem como objetivo geral contribuir para a redução dos índices de crimes violentos entre jovens de 15 a 24 anos nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidos pela violência.

“A construção do Centro de Perícias demonstra o comprometimento do governo do Estado com a preservação da vida e a segurança dos capixabas, especialmente naqueles locais onde a vulnerabilidade social expõe jovens a cenários de violência e risco. Investir em tecnologia e capacidade técnica é o caminho para promover mais efetividade e eficácia ao trabalho das Forças de Segurança do Espírito Santo, neste caso específico, a Polícia Científica”, declarou o secretário de Estado da Segurança e Defesa Social, Eugênio Ricas.

