600 vagas

Polícia Penal do ES convoca candidatos para prova de aptidão física

Ao se apresentar no local do teste, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, o termo de responsabilidade e triagem e o atestado médico

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:51

Polícia Penal do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Sejus

A Polícia Penal do Espírito Santo divulgou a convocação dos candidatos com as informações e os locais para a realização do Exame de Aptidão Física (TAF), referente ao concurso público que oferece 600 vagas. Os testes serão realizados de 6 a 8 de fevereiro.

A prova tem caráter eliminatório, e o resultado preliminar desta etapa será divulgado no dia 12 de fevereiro.

O participante deve verificar seu local e horário do teste, podendo imprimir o cartão de convocação por meio do endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). É necessário acessar a “Área do Candidato”, no link “Mais Informações”.

De acordo com determinação do edital, serão convocados 3 mil participantes para esta fase. Ao se apresentar no local do teste, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, o termo de responsabilidade e triagem e o atestado médico. A documentação deve estar de acordo com o que determina o edital.

Os portões dos locais de prova serão fechados conforme o horário individual de cada candidato convocado. Será terminantemente proibido o ingresso do candidato após o fechamento dos portões e fora do horário estabelecido na convocação.

Os participantes deverão realizar teste de força na barra fixa, teste de abdominal remador e teste de corrida. Para ser considerado classificado, o candidato deve cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: realizar todos os exercícios, não obter nota zero em nenhum deles e alcançar, somando as pontuações dos três exercícios, no mínimo nove pontos.

Depois do TAF, os candidatos ainda passarão por exame psicotécnico, exame de saúde, investigação social e curso de formação básica.

O concurso tem como objetivo o preenchimento de 600 vagas, com salários de até R$ 5.631,16 e auxílio-alimentação de R$ 800. A carreira exige que o participante tenha ensino médio completo e carteira de habilitação na categoria “B” ou superior.

