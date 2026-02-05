Home
>
Concursos
>
Polícia Penal do ES convoca candidatos para prova de aptidão física

Polícia Penal do ES convoca candidatos para prova de aptidão física

Ao se apresentar no local do teste, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, o termo de responsabilidade e triagem e o atestado médico

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:51

Polícia Penal do Espírito Santo
Polícia Penal do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Sejus

Polícia Penal do Espírito Santo divulgou a convocação dos candidatos com as informações e os locais para a realização do Exame de Aptidão Física (TAF), referente ao concurso público que oferece 600 vagas. Os testes serão realizados de 6 a 8 de fevereiro.

Recomendado para você

Ao se apresentar no local do teste, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, o termo de responsabilidade e triagem e o atestado médico

Polícia Penal do ES convoca candidatos para prova de aptidão física

Carga horária varia de 30 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.133,47 a R$ 3.075,83. Para o cargo de cuidador social, a jornada será em escala de 48/72

Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar mais de 100 temporários

Prazo para entrar com recurso vai até as 23h59 do dia 4 de fevereiro; resultado preliminar dos exames está previsto para ser publicado no dia 4 de março

Polícia Civil do ES divulga gabarito da prova de concurso público

A prova tem caráter eliminatório, e o resultado preliminar desta etapa será divulgado no dia 12 de fevereiro.

O participante deve verificar seu local e horário do teste, podendo imprimir o cartão de convocação por meio do endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). É necessário acessar a “Área do Candidato”, no link “Mais Informações”.

De acordo com determinação do edital, serão convocados 3 mil participantes para esta fase. Ao se apresentar no local do teste, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, o termo de responsabilidade e triagem e o atestado médico. A documentação deve estar de acordo com o que determina o edital.

Os portões dos locais de prova serão fechados conforme o horário individual de cada candidato convocado. Será terminantemente proibido o ingresso do candidato após o fechamento dos portões e fora do horário estabelecido na convocação.

Os participantes deverão realizar teste de força na barra fixa, teste de abdominal remador e teste de corrida. Para ser considerado classificado, o candidato deve cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: realizar todos os exercícios, não obter nota zero em nenhum deles e alcançar, somando as pontuações dos três exercícios, no mínimo nove pontos.

Depois do TAF, os candidatos ainda passarão por exame psicotécnico, exame de saúde, investigação social e curso de formação básica.

O concurso tem como objetivo o preenchimento de 600 vagas, com salários de até R$ 5.631,16 e auxílio-alimentação de R$ 800. A carreira exige que o participante tenha ensino médio completo e carteira de habilitação na categoria “B” ou superior.

Professor orienta os candidatos na reta final de preparação para as provas

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Polícia Civil, Científica, Penal... as diferenças entre as corporações

Bombeiros do ES abrem concurso público com salário de até R$ 10 mil

Câmara dos Deputados abre novo concurso com salário de R$ 21 mil

Veja os concursos públicos no Espírito Santo para ficar de olho em 2026

Governo do ES estrutura carreira da Polícia Científica e abre espaço para novo concurso

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais