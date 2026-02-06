Home
>
Concursos
>
Sedu do ES abre seleção para agente de integração escolar

Sedu do ES abre seleção para agente de integração escolar

Processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva para a concessão de bolsas; interessados podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:08

Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo de agente de integração escolar. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva para a concessão de bolsas a profissionais que irão desenvolver ações voltadas ao fortalecimento do vínculo entre escola, estudante, família e comunidade.

Recomendado para você

Processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva para a concessão de bolsas; interessados podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro

Sedu do ES abre seleção para agente de integração escolar

Ao se apresentar no local do teste, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, o termo de responsabilidade e triagem e o atestado médico

Polícia Penal do ES convoca candidatos para prova de aptidão física

Carga horária varia de 30 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.133,47 a R$ 3.075,83. Para o cargo de cuidador social, a jornada será em escala de 48/72

Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar mais de 100 temporários

Os selecionados vão atuar nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino. Os candidatos precisam ter nível superior. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 2.300.

As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 10 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br.

A seleção contará com três etapas: inscrição, avaliação documental para comprovação das informações declaradas e formalização presencial do termo de compromisso do bolsista. Não haverá prova escrita.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explica que o Projeto Agente de Integração Escolar (PAIE) é uma iniciativa do governo do Estado que contribui para o acesso, a permanência e o sucesso escolar dos estudantes, com atenção especial àqueles em situação de vulnerabilidade social.

Segundo ele, os agentes atuam de forma próxima aos estudantes e às famílias, ajudando a escola a compreender diferentes realidades e a construir estratégias para garantir que todos permaneçam e concluam sua trajetória escolar.

“É uma ação essencial no enfrentamento da evasão e do abandono”, destaca.

Entre as atividades previstas estão a participação em reuniões pedagógicas, o atendimento às famílias na escola e, quando necessário, a realização de visitas domiciliares.

O termo de compromisso será firmado pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Sedu.

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

ES tem mais de 5.060 vagas de emprego nesta segunda-feira (2)

17 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 19 mil no ES

Bombeiros do ES abrem concurso público com salário de até R$ 10 mil

Cidade do ES abre 373 vagas em dois concursos e salários de até R$ 7 mil

Governo do ES abre vagas em diversas áreas com salário de até R$ 5 mil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais