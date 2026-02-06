Nível médio

Sedu do ES abre seleção para agente de integração escolar

Processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva para a concessão de bolsas; interessados podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:08

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo de agente de integração escolar. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva para a concessão de bolsas a profissionais que irão desenvolver ações voltadas ao fortalecimento do vínculo entre escola, estudante, família e comunidade.

Os selecionados vão atuar nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino. Os candidatos precisam ter nível superior. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 2.300.

As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 10 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br.

A seleção contará com três etapas: inscrição, avaliação documental para comprovação das informações declaradas e formalização presencial do termo de compromisso do bolsista. Não haverá prova escrita.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explica que o Projeto Agente de Integração Escolar (PAIE) é uma iniciativa do governo do Estado que contribui para o acesso, a permanência e o sucesso escolar dos estudantes, com atenção especial àqueles em situação de vulnerabilidade social.

Segundo ele, os agentes atuam de forma próxima aos estudantes e às famílias, ajudando a escola a compreender diferentes realidades e a construir estratégias para garantir que todos permaneçam e concluam sua trajetória escolar.

“É uma ação essencial no enfrentamento da evasão e do abandono”, destaca.

Entre as atividades previstas estão a participação em reuniões pedagógicas, o atendimento às famílias na escola e, quando necessário, a realização de visitas domiciliares.

O termo de compromisso será firmado pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Sedu.

