Home
>
Economia do ES
>
Empresa do ES terá de devolver mais de R$ 47 milhões à União por extração ilegal de granito

Empresa do ES terá de devolver mais de R$ 47 milhões à União por extração ilegal de granito

A cobrança contra empresa tramitava desde 2016, quando a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou uma ação civil

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:17

Uma mineradora do Espírito Santo terá de devolver mais de R$ 47 milhões aos cofres públicos por extração ilegal de granito em área da União no Rio de Janeiro. A condenação foi fixada em acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), assinado no último dia 4, mas revelado nesta segunda-feira (9).

Recomendado para você

A cobrança contra empresa tramitava desde 2016, quando a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou uma ação civil

Empresa do ES terá de devolver mais de R$ 47 milhões à União por extração ilegal de granito

Administradoras de benefícios questionam medidas anunciada em novembro passado dentro do Programa de Alimentação do Trabalhador

Capixaba LeCard barra na Justiça efeitos de decreto assinado por Lula

Os índices ficaram bem acima da inflação (IPCA), de 4,26%, e do crescimento do PIB brasileiro no ano passado, que ainda não foi divulgado, mas que deve ficar pouco acima dos 2%

Arrecadação bate novo recorde no ES e repasse federal dispara

A cobrança contra a empresa capixaba começou a tramitar em 2016, quando a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou ação civil contra a Mineração Marbrasil EIRELI. Na ação, a União alegou que a mineradora explorou granito sem a autorização exigida, o que configuraria usurpação de patrimônio mineral federal e enriquecimento sem justa causa. O pedido inicial foi de R$ 47.433.002,50.

Sede da Advocacia-Geral da União (AGU)
Sede da Advocacia-Geral da União (AGU), autora de ação contra mineradora do ES Crédito: AGU/Divulgação

A reportagem de A Gazeta tentou contato desde a manhã desta segunda-feira, por ligações e mensagem de texto, com a advogada Tânia Mara Sechim, que aparece no processo como representante da empresa. Até a publicação, no entanto, não houve resposta. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Segundo o acórdão, a extração questionada ocorreu no entorno do Morro do Itaoca, no distrito de Ibitioca, em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde a mineradora mantinha operação à época da denúncia.

Para acolher o pedido de reparação, o tribunal apontou que recursos minerais são bens da União e que a exploração depende de autorização. No caso, a empresa teria atuado sem guia de utilização, documento que permite explorar o minério antes da concessão definitiva de lavra. Por isso, o acórdão judicial determinou que a mineradora indenize a União em quantia equivalente ao minério extraído, com o valor final a ser apurado na fase de liquidação. 

Empresa alegou regularidade

Na ação, a empresa sustentou que a exploração teria sido regular, afirmando que a atividade estaria amparada por guias de utilização anteriores e que houve pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) — tipo de royalty cobrado pela exploração de minérios e destinado ao poder público.

Outro argumento da defesa foi o de que o processo administrativo anexado aos autos deveria tramitar sob sigilo. Além disso, a mineradora contestou o valor atribuído à causa e pediu o reconhecimento da prescrição do ressarcimento, defendendo a aplicação do prazo de cinco anos.

Ainda citou que, na esfera penal, houve absolvição do então sócio-administrador da empresa, com um inquérito policial sendo arquivado. A  7ª Turma Especializada do TRF-2, porém, entendeu que as esferas (civil, administrativa e penal) são independentes e que a indenização discutida no caso não se confunde com o pagamento da CFEM.

O processo já tinha sido encerrado em primeira instância. Em 2019, a Justiça Federal em Campos dos Goytacazes extinguiu a ação ao reconhecer prescrição de cinco anos, sob o entendimento de que se tratava de cobrança patrimonial por ato ilícito civil e que o poder público já tinha ciência do caso desde 2007, quando houve fiscalização e auto de paralisação. 

No entanto, o TRF-2 reverteu esse decisão, ao aplicar a tese do Supremo Tribunal Federal (STF), que afasta a prescrição em pedidos de ressarcimento ligados à exploração irregular do patrimônio mineral federal por considerar que não se pode desligar a pretensão  da União do dano ambiental.

Entenda a apuração

Para confirmar que a empresa é do Espírito Santo, a reportagem cruzou registros públicos e cadastros. No Portal da Transparência, o CNPJ da matriz aparece em Águia Branca; em documento da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), a empresa também é identificada no mesmo município.

Os cadastros de estabelecimentos indicam ainda uma unidade em Colatina e uma filial em Campos dos Goytacazes, no Parque Visconde de Ururaí. As informações foram conferidas também no portal da Receita Federal do Brasil, onde a inscrição cadastral permanece ativa.

LEIA MAIS SOBRE A ECONOMIA NO ES:

Gigante da beleza que acaba de chegar a Vitória avalia expansão no ES

Inauguração de gigante dos cosméticos em Vitória teve fila desde a madrugada

Como pedido de prefeito do Rio a Lula afeta voos entre Vitória e Santos Dumont

Saiba quando as vendas para o trem noturno da Vale serão reabertas

PF cumpre mandados contra esquema de pirâmide em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais