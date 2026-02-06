Marca global

Gigante da beleza que acaba de chegar a Vitória avalia expansão no ES

Presente na inauguração da Sephora na Capital, diretor da marca projeta que o sucesso da nova unidade vai validar crescimento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:46

Loja da Sephora abriu as portas nesta sexta-feira (6), no Shopping Vitória Crédito: Leticia Orlandi

A chegada da gigante francesa dos cosméticos em Vitória marca o início de um plano que pode levar lojas da Sephora a outras cidades do Espírito Santo num momento de expansão da empresa.

Segundo Décio Bueno, diretor de retail (varejo) da marca, a empresa mantém um ritmo de crescimento contínuo desde 2020 e está constantemente avaliando novas praças para expansão. A unidade de Vitória é a 45ª loja da Sephora no Brasil.

“É um negócio em pleno crescimento e a gente está avaliando novas praças. Certamente, o sucesso que a gente vai ter em Vitória vai validar a expansão para o Estado”, projeta Bueno.

Após ter um quiosque há alguns anos no Shopping Vitória, a Sephora inaugurou nesta sexta-feira (6) sua primeira loja no Espírito Santo. A abertura da unidade de 300 metros quadrados com 8 mil produtos de 70 marcas gerou uma fila de mais de 1.300 clientes, com os primeiros chegando pela madrugada, por volta das 3 horas. Os 150 primeiros clientes ganharam um voucher de R$ 150.

Décio Bueno conta que o Espírito Santo demonstra potencial de consumo da marca Crédito: Leticia Orlandi

Para Bueno, a escolha de Vitória para abrir a primeira loja foi o resultado de um "namoro antigo" e de testes estratégicos realizados anteriormente com quiosques, que validaram o potencial de consumo da região. Além do sucesso físico, o canal digital já apontava o Espírito Santo como um dos principais mercados para a companhia.

Economicamente, o cenário capixaba é estratégico para a Sephora, dado que o PIB do Estado cresce acima da média nacional e a região recebe fortes investimentos em infraestrutura, na avaliação do diretor. A logística é outro diferencial decisivo do Espírito Santo, já que é a porta de entrada de boa parte das mercadorias da rede, que são importadas.

"Cerca de 95% dos nossos produtos são importados e o Porto de Vitória é a principal porta de entrada para nós", ressalta o diretor.

