Home
>
Economia do ES
>
Gigante da beleza que acaba de chegar a Vitória avalia expansão no ES

Gigante da beleza que acaba de chegar a Vitória avalia expansão no ES

Presente na inauguração da Sephora na Capital, diretor da marca projeta que o sucesso da nova unidade vai validar crescimento

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:46

Loja da Sephora do Shopping Vitória
Loja da Sephora abriu as portas nesta  sexta-feira (6), no Shopping Vitória Crédito: Leticia Orlandi

chegada da gigante francesa dos cosméticos em Vitória marca o início de um plano que pode levar lojas da Sephora a outras cidades do Espírito Santo num momento de expansão da empresa.

Recomendado para você

Presente na inauguração da Sephora na Capital, diretor da marca projeta que o sucesso da nova unidade vai validar crescimento

Gigante da beleza que acaba de chegar a Vitória avalia expansão no ES

Dados da entidade mostram, ainda, que a fabricação teve uma queda de 13,5% em relação a dezembro de 2025; vendas e exportações também registraram baixas na comparação com janeiro do ano passado

Produção de veículos cai 12% em janeiro comparado a 2025, revela Anfavea

Abertura da Sephora no Shopping Vitória nesta sexta-feira (6) reuniu centenas de pessoas, que começaram a chegar às 3h da manhã para conseguir voucher de R$ 150 destinado aos primeiros clientes

Inauguração de gigante dos cosméticos em Vitória teve fila desde a madrugada

Segundo Décio Bueno, diretor de retail (varejo) da marca, a empresa mantém um ritmo de crescimento contínuo desde 2020 e está constantemente avaliando novas praças para expansão. A unidade de Vitória é a 45ª loja da Sephora no Brasil.

“É um negócio em pleno crescimento e a gente está avaliando novas praças. Certamente, o sucesso que a gente vai ter em Vitória vai validar a expansão para o Estado”, projeta Bueno.

Após ter um quiosque há alguns anos no Shopping Vitória, a Sephora inaugurou nesta sexta-feira (6) sua primeira loja no Espírito Santo. A abertura da unidade de 300 metros quadrados com 8 mil produtos de 70 marcas gerou uma fila de mais de 1.300 clientes, com os primeiros chegando pela madrugada, por volta das 3 horas. Os 150 primeiros clientes ganharam um voucher de R$ 150.

Décio Bueno é diretor de Retail da Sephora
Décio Bueno conta que o Espírito Santo demonstra potencial de consumo da marca Crédito: Leticia Orlandi

Para Bueno, a escolha de Vitória para abrir a primeira loja foi o resultado de um "namoro antigo" e de testes estratégicos realizados anteriormente com quiosques, que validaram o potencial de consumo da região. Além do sucesso físico, o canal digital já apontava o Espírito Santo como um dos principais mercados para a companhia.

Economicamente, o cenário capixaba é estratégico para a Sephora, dado que o PIB do Estado cresce acima da média nacional e a região recebe fortes investimentos em infraestrutura, na avaliação do diretor. A logística é outro diferencial decisivo do Espírito Santo, já que  é a porta de entrada de boa parte das mercadorias da rede, que são importadas.

"Cerca de 95% dos nossos produtos são importados e o Porto de Vitória é a principal porta de entrada para nós", ressalta o diretor.

Abertura da loja Séphora atraiu centenas de consumidores ao Shopping Vitória

LEIA MAIS

Inauguração de gigante dos cosméticos em Vitória teve fila desde a madrugada

EF-118: grupos chineses e europeus estão interessados em projeto da ferrovia

Samarco atinge produção recorde de pelotas de minério após retomada

'É o começo de um novo capítulo', diz CEO após PicPay abrir capital nos EUA

Fábrica de rações do ES investe em robô para aumentar a capacidade de produção

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Beleza vitória Vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais