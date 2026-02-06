Veja vídeo

Inauguração de gigante dos cosméticos em Vitória teve fila desde a madrugada

Abertura da Sephora no Shopping Vitória nesta sexta-feira (6) reuniu centenas de pessoas, que começaram a chegar às 3h da manhã para conseguir voucher de R$ 150 destinado aos primeiros clientes

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 15:10

A inauguração em Vitória da loja da gigante francesa dos cosméticos Sephora fez com que clientes fãs do mundo da beleza e da maquiagem madrugassem na fila nesta sexta-feira (6), no Shopping Vitória. Na abertura da unidade, que tem 300 metros quadrados e mais de 8 mil produtos de 70 marcas, a empresa ofereceu um voucher de R$ 150 para os 150 primeiros clientes da fila.

Os primeiros consumidores começaram a chegar ainda de madrugada, por volta das 3 horas, mas a loja só abriu de fato para o público às 12h30. Às 10 horas, quando ocorria uma pré-inauguração para convidados, a fila seguia da loja por toda a Ala Parque — o novo eixo de circulação do Shopping Vitória, que liga a entrada principal do centro comercial diretamente ao Parque Cultural Reserva Vitória — e também pela praça central do shopping.

Até o início da tarde, mais de 1,3 mil pulseiras haviam sido distribuídas, segundo o Shopping Vitória. A inauguração da loja contou ainda com a presença do criador de conteúdo Theodoro e da empresária e influenciadora digital Franciny Ehlke.

Para o diretor de Retail da marca, Décio Bueno, o desembarque da gigante de beleza em Vitória concretiza o que ele descreve como um "namoro antigo" com a capital capixaba. "Tivemos uma operação de quiosque aqui, testamos também outras regiões do Brasil e validamos Vitória como um potencial de expansão. Também temos nosso mercado digital forte aqui, sendo um dos principais mercados para nós", conta.

Bueno detalha que a nova loja segue os padrões globais de layout e mobiliário encontrados em unidades, principalmente nos Estados Unidos. O espaço abriga um mix de 8 mil produtos de 70 marcas, sendo que 30% do catálogo é composto por marcas exclusivas. Segundo ele, a loja física complementa o e-commerce ao permitir que os clientes testem e conheçam presencialmente os lançamentos, transformando o hábito de compra digital em uma experiência sensorial completa.

Loja da Sephora do Shopping Vitória Crédito: Leticia Orlandi

Fundada na França em 1969, a Sephora se consolidou como referência global em beleza ao reunir itens multimarcas de maquiagem, skincare, fragrâncias e cuidados pessoais de grandes nomes nacionais e internacionais. A rede faz parte do Grupo LVMH, holding francesa de artigos e luxo, e inaugura no Espírito Santo a sua 45ª loja no Brasil.

