Mais pessoas chegam ao ES do que saem no carnaval, apontam empresas de ônibus

Operadoras de ônibus intermunicipal dizem que ao menos 25 mil passagens foram vendidas para o período de folia; confira de onde vêm mais turistas

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11:13

Com o turismo em alta, o Espírito Santo vai registrar mais chegadas de passageiros nas rodoviárias do que saídas durante o período de carnaval. É o que apontam os dados de passagens vendidas antecipadamente por empresas de ônibus que atuam no Estado.

A Viação Águia Branca, por exemplo, vendeu mais de 16 mil passagens para o período do carnaval com embarques e desembarques em municípios capixabas. Nesse movimento, a quantidade de passageiros que tem o Espírito Santo como destino é maior do que aqueles que vão deixar o Estado na época da folia.

Viação Águia Branca vendeu mais de 16 mil passagens para o período do carnaval Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografia/Divulgação

A empresa informou que 6.210 clientes têm o Espírito Santo como destino, enquanto mais de 5 mil sairão daqui em direção a outros Estados. A operação intermunicipal também ganha força. No total, 4.196 viajantes adquiriram passagens para se deslocar entre cidades capixabas durante o feriado prolongado.

"Na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado confirma a consolidação do Espírito Santo tanto para quem busca a folia quanto para quem pretende aproveitar praias, natureza e momentos em família", destaca Paula Barcellos, CEO da Viação Águia Branca.

Para atender a demanda, a empresa vai disponibilizar 103 ônibus extras para viagens com origem em Vitória, uma ampliação de 9% sobre a oferta regular, comparado à mesma época do ano passado.

Outra viação que percorre as estradas do Espírito Santo, a Itapemirim afirma que, neste carnaval, também tem mais passageiros chegando ao Estado do que em viagens para outras localidades. A empresa não informou o número dos tíquetes vendidos, mas disse haver 20% a mais de passageiros desembarcando em cidades capixabas.

Já a plataforma Buser tem expectativa de transportar aproximadamente 10 mil passageiros no Espírito Santo até a próxima Quarta-Feira de Cinzas (18). Sobre origem e destino dos tíquetes vendidos, afirma estar na proporção de 50% entre turistas saindo e vindo ao Estado.

A Viação Águia Branca reforça que o maior volume de passageiros chegando ao Espírito Santo é uma tendência dos últimos anos, especialmente em períodos de feriados prolongados.

"O comportamento está ligado, principalmente, ao planejamento antecipado das viagens por parte dos clientes e à ampliação da oferta de destinos dentro do Estado. Localidades como Aracruz, Guarapari e São Mateus, por exemplo, vêm ganhando destaque e despertando interesse crescente dos viajantes, o que contribui para intensificar esse fluxo de entrada. Sendo assim, a combinação entre compra antecipada e diversificação de rotas reforça o Espírito Santo como um polo atrativo, sobretudo em datas de maior procura", detalha a empresa.

Na comparação com os números do carnaval do ano passado, a Itapemirim registrou aumento de 33,71% em relação aos passageiros que têm como destino o Espírito Santo. Já de passageiros com embarque aqui e destino para outros Estados, contabiliza aumento de 52,62% frente a 2025.

De onde vêm os turistas?

Mas de onde vêm os turistas que vão curtir os dias de carnaval no Espírito Santo. Segundo as empresas de ônibus, os passageiros vêm principalmente de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

Dados da Águia Branca apontam que do Rio de Janeiro, por exemplo, partirão 990 viajantes com destino a Vitória e 637 para Vila Velha. De São Paulo, pelo menos 500 passageiros seguirão para a capital capixaba.

Minas Gerais apresenta fluxo relevante, com 482 embarques de Governador Valadares rumo a Vitória, além de procura por São Mateus, Linhares e Colatina. Na Bahia, destacam-se 665 passageiros que sairão de Porto Seguro para Vitória e outros 445 de Teixeira de Freitas.

Segundo a Itapemirim, a maioria dos turistas vem de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. As origens são as mesmas dos passageiros que virão pela Buser, mas na seguinte ordem: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

