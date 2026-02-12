Home
Cruzeiros no ES: píer na Ilha do Boi será reformado para receber navios

Cruzeiros no ES: píer na Ilha do Boi será reformado para receber navios

Secretaria do Patrimônio da União cedeu para o Senac área do píer próximo a hotel; objetivo é adequar espaço para desembarque de passageiros

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:52

Píer do Hotel Senac na Ilha do Boi, em Vitória
Píer do Hotel Senac na Ilha do Boi, em Vitória, será reformado Crédito: Divulgação/Hotel Senac

O ano de 2026 começou com a perspectiva de retorno dos cruzeiros marítimos a Vitória. Na última semana de janeiro, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) cedeu oficialmente para o Senac a área do píer da Ilha do Boi. Com isso, fica liberada para reforma a área por onde se planeja realizar o embarque e desembarque dos passageiros, retomando a visita de turistas depois de mais de 10 anos de espera. 

Secretaria do Patrimônio da União cedeu para o Senac área do píer próximo a hotel; objetivo é adequar espaço para desembarque de passageiros

Cruzeiros no ES: píer na Ilha do Boi será reformado para receber navios

No momento, conforme informações do diretor regional do Senac Espírito Santo, Richardson Schmittel, são realizados estudos para fazer a reforma do píer. No local, também será implantada a escola de gastronomia. Os dois projetos estão em fase de finalização. 

"Temos autorização da SPU para reformar o píer e construir a escola de gastronomia no local. Esse é nosso objetivo", reforça o diretor. 

O investimento previsto para a reforma do atracadouro das lanchas que trarão os passageiros dos navios está na casa dos R$ 3 milhões. A previsão é que a estrutura flutuante tenha mais de 30 metros. 

Nesse modelo, a ideia é os navios fiquem atracados nas proximidades da entrada da Baía de Vitória e lanchas façam o transporte dos visitantes dos navios até o píer do Hotel Senac, na Ilha do Boi. 

Segundo a SPU, a área foi repassada ao Senac como cessão onerosa de uso particular, em portaria assinada no dia 27 de janeiro de 2026, não estando prevista a aplicação de recursos públicos em qualquer projeto. 

"O contrato possui prazo de 10 anos e autoriza o uso privativo do espaço para o desenvolvimento de atividades-fim do Senac. A instituição permissionária deve ser consultada sobre eventuais projetos a serem implementados no local", afirma.

Ainda segundo a SPU, na área cedida já existe um píer fixo, com possibilidade de instalação de uma estrutura móvel para completar a operação comercial.

