Volta de cruzeiros marítimos em Vitória anima setores econômicos no ES

Retomada do desembarque de viajantes de navios turísticos na Capital foi discutida em encontro nesta terça-feira (3) na Prefeitura de Vitória

Publicado em 3 de junho de 2025 às 19:21

Idalberto Moro disse estar muito otimista com a retomada dos cruzeiros Crédito: Divulgação/PMV

A retomada de cruzeiros em Vitória foi discutida mais uma vez em uma reunião que contou com representantes de empresas do setor. No encontro, que ocorreu na manhã desta terça-feira (3), na sede da prefeitura, foram discutidas estratégias para a retomada das escalas de navios na capital do Espírito Santo.>

Representantes de companhias de cruzeiros que atuam no Brasil afirmaram que Vitória tem tudo para receber os navios, principalmente nos roteiros que seguem até Salvador (BA). Os participantes falaram do compromisso conjunto de promover a Capital como um belo destino turístico de cruzeiros no litoral brasileiro, com foco na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia local.>

Participaram da reunião Marco Ferraz, CEO da CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos); Marcia Leite, representante da MSC Cruzeiros (Relações Institucionais); Renê Hermann, diretor-geral da Costa Cruzeiros para a América do Sul; Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES; e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.>

Idalberto Moro disse estar muito otimista com a retomada dos cruzeiros após a reunião. A expectativa é realizar os desembarques testes até no início do ano que vem, no final da próxima temporada de viagens turísticas. Mas ele destacou que, para isso, ainda é preciso conseguir a licença da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para poder formalizar o processo de desembarque no píer do Hotel Senac, na Ilha do Boi.>

>

A representante da MSC Cruzeiros, Marcia Leite, reforçou o potencial da cidade. “Vitória dispensa apresentações. Já estivemos aqui com navios que passavam embaixo da ponte. É um destino estratégico, principalmente para os roteiros que seguem até Salvador. Não há concorrência à altura no trecho, e Vitória tem tudo para receber os navios”, disse.>

De acordo com o Ministério do Turismo, 93% dos turistas brasileiros optam por destinos domésticos, influenciados principalmente pelos altos custos das viagens internacionais. Além disso, o turismo dentro do Brasil tem apresentado crescimento, impulsionado por melhorias na infraestrutura, diversificação de destinos e iniciativas de promoção interna.>

Essa tendência tem um impacto positivo e significativo na economia local, contribuindo para a geração de empregos e renda. O aumento do turismo interno também favorece a descentralização da atividade, estimulando o desenvolvimento regional.>

Entre os principais fatores dessa movimentação estão os gastos de viajantes e tripulantes nos portos de embarque, desembarque e trânsito, que incluem passeios turísticos, compras de souvenirs, alimentos e bebidas, transporte e hospedagem antes ou depois da viagem.>

“Esse é um estudo que mostra claramente o impacto econômico e na geração de empregos que os cruzeiros trazem. Na temporada passada, por exemplo, apenas nove navios movimentaram cerca de R$ 5,2 bilhões na economia, o que representa em média R$ 550 milhões por navio. Além disso, cada navio gerou cerca de 9 mil empregos em terra. Esses números reforçam a relevância do setor para o desenvolvimento regional e para o país como um todo”, disse Marco Ferraz, CEO da CLIA Brasil.>

"O turismo será, sem dúvida, uma mola propulsora da nossa economia. Estamos com a cidade organizada, limpa, dinâmica e pronta para receber turistas. A retomada dos cruzeiros representa um caminho de esperança para Vitória e para o Espírito Santo. Estamos trabalhando para mostrar ao mundo nosso potencial cultural, gastronômico, paisagístico e econômico", destacou o prefeito Lorenzo Pazolini.>

