São Bernardo nega fim de contrato com a Rede Meridional no ES

A Kora Saúde, dona da rede de hospitais, anunciou que não irá mais atender os clientes do plano de saúde; operadora, porém, diz que há negociações em curso

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:05

A São Bernardo Samp soma mais de 410 mil vidas atendidas Crédito: São Bernardo Samp/Divulgação

Após coluna Abdo Filho, de A Gazeta, revelar que a Kora Saúde, dona da rede Meridional de hospitais, a maior do Espírito Santo, teria decidido não mais atender os clientes do plano de saúde São Bernardo Samp, a operadora de saúde emitiu comunicado, no fim da tarde desta quarta-feira (11), informando que, "existem negociações em curso com o grupo, que estão evoluindo" e que, por isso, considera "precipitada a informação sobre um possível cancelamento desse contrato."

Ainda segundo a coluna, a São Bernardo Samp, que pertence à Athena Saúde, do Pátria Investimentos, já teria sido comunicada que, a partir do dia 1º de abril de 2026, todos os contratos celebrados entre os hospitais e o plano de saúde estarão integralmente rescindidos.

No comunicado, a Kora diz que a decisão foi fundamentada em critérios técnicos, operacionais e estratégicos que norteiam o planejamento da empresa para o exercício de 2026 e anos subsequentes.

"Após extensa análise das parcerias comerciais e dos modelos contratuais vigentes, a Kora Saúde concluiu que a manutenção da relação contratual com a Samp não atende aos padrões de sustentabilidade operacional, equilíbrio financeiro e alinhamento estratégico necessários para a consecução de seus objetivos institucionais e assistenciais. A presente comunicação constitui aviso único e definitivo de não renovação e rescisão contratual", informa em documento assinado pelo presidente Antônio Benjamim Neto, e que já teria sido enviado para o São Bernardo Samp.

Inauguração de nova unidade

Ainda no comunicado da tarde desta terça-feira, a São Bernardo informou que, no próximo dia 2 de março, inaugura o Hospital Vitória Apart, em Vila Velha. Para a empresa, o empreendimento é "um marco que expande significativamente a capacidade de atendimento da operadora". Além disso, estão previstas expansão para o município de Cariacica, inauguração de um pronto atendimento em Guarapari e ampliação para 24 horas do Pronto Atendimento de Linhares. Confira a nota na íntegra ao final do texto.

Fundada em 2001, a Rede Meridional tem, hoje, sete hospitais, distribuídos por Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica e São Mateus. São 800 leitos e mais de dois mil médicos. A São Bernardo Samp, por sua vez, faz parte do grupo proprietário do Vitória Apart Hospital, São Bernardo Apart (em Colatina) e Vitória Apart Hospital Vila Velha (antigo Santa Mônica) e, em meados do ano passado, tinha 430 mil clientes em seu plano.

Nota da São Bernardo Samp A operadora São Bernardo Samp esclarece, em relação à notícia veiculada nesta quarta-feira (11), que existem negociações em curso com o Grupo Meridional, parceiro de longa data, que estão evoluindo, e considera precipitada a informação sobre um possível cancelamento desse contrato. Hoje a São Bernardo Samp soma 41 hospitais credenciados no Estado com uma base sólida demonstrada por investimentos contínuos em infraestrutura e negociação permanente com a rede credenciada. Além disso, no próximo dia 02 de março, inaugura o Hospital Vitória Apart em Vila Velha, um marco que expande significativamente a capacidade de atendimento da operadora. Também, anuncia a expansão para o município de Cariacica, inauguração de um pronto atendimento em Guarapari e ampliação para 24 horas do Pronto Atendimento de Linhares. A operadora está no ápice de sua jornada, combinando três décadas de experiência com uma visão de futuro focada na expansão. E está empenhada em garantir que a Rede Meridional continue a fazer parte de sua história..

