Após incêndio, Rede BH encontra novo galpão e abastecimento no ES é normalizado

Com 43 lojas no Espírito Santo, rede de supermercados teve prejuízo de R$ 150 milhões em incêndio no centro de distribuição, em Viana

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:26

Novo centro de distribuição do BH fica em Viana, às margens da BR 101 Crédito: Reprodução de vídeo

Menos de duas semanas após o incêndio em Viana que destruiu o centro de distribuição da rede de Supermercados BH no Espírito Santo e gerou prejuízo de R$ 150 milhões, a empresa já encontrou uma nova área para armazenar as mercadorias que abastecem as mais de 40 lojas no Estado.

Segundo a Rede BH, o novo espaço já é definitivo e fica localizado no Centro Logístico Raizz, às margens da BR 101. Com isso, o abastecimento nas lojas já foi normalizado. Na semana passada, o presidente do grupo, Pedro Lourenço, chegou a estimar que o processo poderia levar até 30 dias.

Até encontrar um novo centro de distribuição, a Rede BH montou uma operação logística para trazer em carretas, de Belo Horizonte (MG), os produtos necessários para abastecer as lojas no Espírito Santo.

Em vídeo publicado em rede social, a Rede BH mostrou o trabalho da organização dos produtos no novo centro de distribuição.

Outra empresa que teve seu estoque destruído foi a Ybera Group, do setor de cosméticos. Para reorganizar os produtos, a empresa acrescentou um turno na produção da fábrica, aumentando sua capacidade produtiva em 30%. E adiantou a ocupação da nova área logística da empresa, também em Viana, que estava em construção.

Rede BH trouxe produtos de Belo Horizonte para abastecer novo galpão, em Viana Crédito: Reprodução/Somos Viana

O incêndio

O fogo começou na manhã do dia 7 de fevereiro em uma das áreas do galpão — que tinha cerca de 30 mil metros quadrados — e se espalhou para outras unidades. O espaço funcionava havia cerca de dois anos em um complexo logístico e recebia, em média, 3 mil pessoas por dia, entre funcionários e transporte.

O Corpo de Bombeiros iniciou o levantamento de informações para perícia, e o laudo técnico com as possíveis causas pode levar cerca de 20 dias para ficar pronto.

O galpão era dividido por pelo menos cinco empresas. A maior parte do espaço era ocupada pelo Supermercados BH. Também atuavam no local a capixaba Ybera Group, do setor de cosméticos, e a Anhanguera Ferramentas. As outras duas empresas não foram identificadas pela reportagem. No espaço, estavam estocados diversos tipos de produtos, como alimentos, cosméticos, ferramentas, equipamentos, maquinário pesado e produtos farmacêuticos.

