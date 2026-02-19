Home
Após incêndio, Rede BH encontra novo galpão e abastecimento no ES é normalizado

Com 43 lojas no Espírito Santo, rede de supermercados teve prejuízo de R$ 150 milhões em incêndio no centro de distribuição, em Viana

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:26

Novo centro de distribuição do BH em Viana
Novo centro de distribuição do BH fica em Viana, às margens da BR 101 Crédito: Reprodução de vídeo

Menos de duas semanas após o incêndio em Viana que destruiu o centro de distribuição da rede de Supermercados BH no Espírito Santo e gerou prejuízo de R$ 150 milhões, a empresa já encontrou uma nova área para armazenar as mercadorias que abastecem as mais de 40 lojas no Estado. 

Segundo a Rede BH, o novo espaço já é definitivo e fica localizado no Centro Logístico Raizz, às margens da BR 101. Com isso, o abastecimento nas lojas já foi normalizado. Na semana passada, o presidente do grupo, Pedro Lourenço, chegou a estimar que o processo poderia levar até 30 dias. 

Até encontrar um novo centro de distribuição, a Rede BH montou uma operação logística para trazer em carretas, de Belo Horizonte (MG), os produtos necessários para abastecer as lojas no Espírito Santo. 

Em vídeo publicado em rede social, a Rede BH mostrou o trabalho da organização dos produtos no novo centro de distribuição. 

Outra empresa que teve seu estoque destruído foi a Ybera Group, do setor de cosméticos. Para reorganizar os produtos, a empresa acrescentou um turno na produção da fábrica, aumentando sua capacidade produtiva em 30%. E adiantou a ocupação da nova área logística da empresa, também em Viana, que estava em construção.

Novo CD da rede de supermercados BH
Rede BH trouxe produtos de Belo Horizonte para abastecer novo galpão, em Viana Crédito: Reprodução/Somos Viana

O incêndio

O fogo começou na manhã do dia 7 de fevereiro em uma das áreas do galpão — que tinha cerca de 30 mil metros quadrados — e se espalhou para outras unidades. O espaço funcionava havia cerca de dois anos em um complexo logístico e recebia, em média, 3 mil pessoas por dia, entre funcionários e transporte.

O Corpo de Bombeiros iniciou o levantamento de informações para perícia, e o laudo técnico com as possíveis causas pode levar cerca de 20 dias para ficar pronto.

O galpão era dividido por pelo menos cinco empresas. A maior parte do espaço era ocupada pelo Supermercados BH. Também atuavam no local a capixaba Ybera Group, do setor de cosméticos, e a Anhanguera Ferramentas. As outras duas empresas não foram identificadas pela reportagem. No espaço, estavam estocados diversos tipos de produtos, como alimentos, cosméticos, ferramentas, equipamentos, maquinário pesado e produtos farmacêuticos.

