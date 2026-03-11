Mulher é presa por se passar por policial penal em Colatina

Na casa da mulher, armas, munições e camisas com a identificação da Sejus foram apreendidas, em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Penal

Uma mulher, que não teve o nome e a idade informados, foi presa por se passar por policial penal em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (11) e, de acordo com a Polícia Penal, os agentes chegaram até a suspeita após receberem denúncias de que ela estaria fingindo ser servidora pública e andando armada pela cidade em algumas ocasiões.

Ainda segundo a Polícia Penal, com o apoio da Polícia Militar, os agentes chegaram até a casa da mulher, onde foram encontradas camisas antigas e em bom estado de conservação da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), além de duas espingardas e uma réplica de arma.