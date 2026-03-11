Mais de 3 milhões de cigarros do Paraguai são apreendidos na BR 101 no ES

Mais de 3 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na BR 101 em Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (11). Totalizando cerca de 150 mil maços, a carga foi apreendida durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal , Polícia Federal e Receita Federal .

Um caminhão Mercedes-Benz L-1517 azul e um carro Fiat Doblò branco foram parados pelos policiais. Questionado, o motorista do caminhão confessou sobre a carga e contou que recebeu um pagamento para levar os cigarros de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para Vila Velha. Já o motorista do outro veículo, registrado no município mineiro de Tocantins, contou que foi contratado pelo caminhoneiro para atuar como "batedor" e alertar sobre a fiscalização.