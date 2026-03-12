Homem nu é encontrado morto na praia de Jacaraípe na Serra

Um homem nu foi encontrado morto na areia da praia de Jacaraípe, na Serra, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava na região do bairro Jardim Atlântico. Não foi informado se havia sinais de violência.

A equipe de perícia da Polícia Científica recolheu o corpo e o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. "Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados no momento", informou a Polícia Civil.