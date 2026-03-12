Home
>
Polícia
>
Empresário simulou ter sido baleado para escapar de atentado na Serra

Empresário simulou ter sido baleado para escapar de atentado na Serra

Criminosos encapuzados atiraram contra a caminhonete da vítima em Jacaraípe; empresário é investigado na Operação Baest

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:19

Ataque a tiros deixou marcas no carro de empresário da Serra
Tiros atingiram o teto da caminhonete e em outras partes do veículo quando o empresário chegava em casa, na Serra Crédito: Cris Martinelli

empresário que foi alvo de um atentado na noite de quarta-feira (11), Serra, simulou ter sido baleado para tentar escapar do ataque a tiros. A informação foi divulgada pelo advogado dele, Douglas Luz. "Diante dessa ação, os atiradores entraram em um veículo e empreenderam fuga", afirmou. 

Recomendado para você

Criminosos encapuzados atiraram contra a caminhonete da vítima em Jacaraípe; empresário é investigado na Operação Baest

Empresário simulou ter sido baleado para escapar de atentado na Serra

Investigação aponta rede que produzia e comercializava “ghost guns”, armas sem numeração de série fabricadas com impressoras 3D e vendidas pela internet

Operação no ES e em mais 10 estados mira venda de armas feitas em impressoras 3D

O caso ocorreu por volta das 19 horas desta quarta-feira (11), na rua em que o empresário reside; dupla responsável por efetuar os disparos teria feito um cerco à espera da vítima, horas antes do crime

Empresário investigado na Operação Baest tem carro alvejado na Serra

A vítima estava em uma Dodge Ram Rampage e chegava em casa, no bairro Jacaraípe, quando foi abordada por dois homens encapuzados. Os suspeitos estavam a pé e dispararam contra o veículo do empresário. A caminhonete foi atingida pelos tiros, mas o homem não se feriu.

Ainda segundo o advogado, os dois suspeitos teriam passado cerca de quatro horas rondando a região antes do crime, dentro de um carro.

Empresário é investigado na Operação Baest

Carro do empresário foi atacado a tiros em Jacaraípe, na Serra
A caminhonete do empresário foi alvejada com pelo menos quatro disparos, mas ele não foi atingido Crédito: Cris Martinelli

O empresário alvo do ataque é investigado no âmbito da Operação Baest, deflagrada pela Polícia Civil em 2025. A ação é considerada pela cúpula da segurança pública do Espírito Santo uma das mais relevantes dos últimos anos por atingir o braço financeiro do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A operação teve como alvo crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, resultando na apreensão de cerca de R$ 100 milhões em bens e no indiciamento de 20 pessoas.

O relatório final foi entregue em setembro do ano passado. No entanto, a possibilidade de uma segunda fase da operação vem sendo analisada após o surgimento de novas informações, que podem levar à reavaliação das provas já levantadas.

Leia mais

Empresário investigado na Operação Baest tem carro alvejado na Serra

Polícia Civil mira esquema de tráfico e lavagem de dinheiro no ES e outros estados

Volume de provas trava denúncia no MPES contra 20 indiciados na Operação Baest

PC vai reavaliar provas da Operação Baest após delegado citar Macário

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Tiros

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais