Empresário simulou ter sido baleado para escapar de atentado na Serra

Criminosos encapuzados atiraram contra a caminhonete da vítima em Jacaraípe; empresário é investigado na Operação Baest

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:19

Tiros atingiram o teto da caminhonete e em outras partes do veículo quando o empresário chegava em casa, na Serra Crédito: Cris Martinelli

O empresário que foi alvo de um atentado na noite de quarta-feira (11), Serra, simulou ter sido baleado para tentar escapar do ataque a tiros. A informação foi divulgada pelo advogado dele, Douglas Luz. "Diante dessa ação, os atiradores entraram em um veículo e empreenderam fuga", afirmou.

A vítima estava em uma Dodge Ram Rampage e chegava em casa, no bairro Jacaraípe, quando foi abordada por dois homens encapuzados. Os suspeitos estavam a pé e dispararam contra o veículo do empresário. A caminhonete foi atingida pelos tiros, mas o homem não se feriu.

Ainda segundo o advogado, os dois suspeitos teriam passado cerca de quatro horas rondando a região antes do crime, dentro de um carro.

Empresário é investigado na Operação Baest

A caminhonete do empresário foi alvejada com pelo menos quatro disparos, mas ele não foi atingido Crédito: Cris Martinelli

O empresário alvo do ataque é investigado no âmbito da Operação Baest, deflagrada pela Polícia Civil em 2025. A ação é considerada pela cúpula da segurança pública do Espírito Santo uma das mais relevantes dos últimos anos por atingir o braço financeiro do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A operação teve como alvo crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, resultando na apreensão de cerca de R$ 100 milhões em bens e no indiciamento de 20 pessoas.

O relatório final foi entregue em setembro do ano passado. No entanto, a possibilidade de uma segunda fase da operação vem sendo analisada após o surgimento de novas informações, que podem levar à reavaliação das provas já levantadas.

