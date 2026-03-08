Home
>
Cotidiano
>
Grupo de 21 capixabas chega a Vitória após cruzeiro em Dubai interrompido pela guerra

Grupo de 21 capixabas chega a Vitória após cruzeiro em Dubai interrompido pela guerra

José Carlos Bergamin, que é vice-presidente da Fecomércio, chegou na manhã deste domingo (8) a Vitória, após passar uma semana em navio

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de março de 2026 às 10:56

José Carlos Bergamin no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo
José Carlos Bergamin no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo Crédito: Reprodução de vídeo

Depois de passar uma semana parado em um navio de cruzeiro em Dubai por conta dos conflitos entre Estados Unidos e Irã,  grupo de 21 capixabas chegou a Vitória às 9h43 deste domingo (8). O empresário capixaba José Carlos Bergamin é um dos que desembarcaram no Aeroporto de Vitória com o grupo que estava na embarcação que teve a viagem pelo Golfo Pérsico interrompida e ficou parado no Porto de Dubai.

Recomendado para você

José Carlos Bergamin, que é vice-presidente da Fecomércio, chegou na manhã deste domingo (8) a Vitória, após passar uma semana em navio

Grupo de 21 capixabas chega a Vitória após cruzeiro em Dubai interrompido pela guerra

Se obra estivesse concluída no prazo, casal e as duas filhas estariam ocupando residência que foi destruída por desprendimento de placa rochosa, em Afonso Cláudio

Atraso em obra livra família de ser soterrada em casa atingida por rochas no ES

José Carlos Bergamin estava em navio de cruzeiro que ficou parado nos Emirados Árabes após início dos ataques dos EUA e Israel ao Irã

Empresário do ES embarca para o Brasil após tensão em meio à guerra no Oriente Médio

A viagem de volta do grupo a partir de Dubai teve início neste sábado (7), às 15 horas locais (8 horas no horário de Brasília), em um voo com destino a São Paulo. Bergamin, que é vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), contou que o embarque ocorreu 30 horas depois de deixar o navio em Dubai. 

"Na estrada para o aeroporto ouvimos estrondos, chegando lá o check-in abria e fechava, a imigração abria e fechava, até que entramos no avião. Logo mandaram sair de novo. E aí vieram muitos alarmes, toda hora mandavam a gente ir para o primeiro piso, que era mais seguro. Depois caíram estilhaço na nossa frente no pátio das aeronaves, veio o pânico de novo até que embarcamos", relatou.

Bergamin contou ainda que mesmo depois que entraram no avião, enquanto estavam na cabeça da pista, o espaço aéreo fechou e só puderam embarcar cinco horas depois. A chegada ao Brasil foi na madrugada deste domingo (8). 

Antes da viagem para São Paulo, porém, o grupo de cerca de 200 brasileiros, entre eles 21 capixabas, que estava no cruzeiro, enfrentou uma saga nos últimos dias, de acordo com Bergamin. Entre quinta (5) e sexta-feira (6), houve duas tentativas de deixar os Emirados Árabes por via terrestre, indo para o país vizinho Omã, de onde embarcariam para a Europa.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Navio Fecomércio Dubai

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais