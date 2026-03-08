Conflito no Irã

Grupo de 21 capixabas chega a Vitória após cruzeiro em Dubai interrompido pela guerra

José Carlos Bergamin, que é vice-presidente da Fecomércio, chegou na manhã deste domingo (8) a Vitória, após passar uma semana em navio

Publicado em 8 de março de 2026 às 10:56

José Carlos Bergamin no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo Crédito: Reprodução de vídeo

Depois de passar uma semana parado em um navio de cruzeiro em Dubai por conta dos conflitos entre Estados Unidos e Irã, grupo de 21 capixabas chegou a Vitória às 9h43 deste domingo (8). O empresário capixaba José Carlos Bergamin é um dos que desembarcaram no Aeroporto de Vitória com o grupo que estava na embarcação que teve a viagem pelo Golfo Pérsico interrompida e ficou parado no Porto de Dubai.

A viagem de volta do grupo a partir de Dubai teve início neste sábado (7), às 15 horas locais (8 horas no horário de Brasília), em um voo com destino a São Paulo. Bergamin, que é vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), contou que o embarque ocorreu 30 horas depois de deixar o navio em Dubai.

"Na estrada para o aeroporto ouvimos estrondos, chegando lá o check-in abria e fechava, a imigração abria e fechava, até que entramos no avião. Logo mandaram sair de novo. E aí vieram muitos alarmes, toda hora mandavam a gente ir para o primeiro piso, que era mais seguro. Depois caíram estilhaço na nossa frente no pátio das aeronaves, veio o pânico de novo até que embarcamos", relatou.

Bergamin contou ainda que mesmo depois que entraram no avião, enquanto estavam na cabeça da pista, o espaço aéreo fechou e só puderam embarcar cinco horas depois. A chegada ao Brasil foi na madrugada deste domingo (8).

Antes da viagem para São Paulo, porém, o grupo de cerca de 200 brasileiros, entre eles 21 capixabas, que estava no cruzeiro, enfrentou uma saga nos últimos dias, de acordo com Bergamin. Entre quinta (5) e sexta-feira (6), houve duas tentativas de deixar os Emirados Árabes por via terrestre, indo para o país vizinho Omã, de onde embarcariam para a Europa.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta