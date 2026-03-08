Conflito no Oriente Médio

'Estamos no céu!': empresário do ES retido em Dubai celebra chegada a Vitória

José Carlos Bergamin comemorou a chegada ao Espírito Santo depois de passarem mais de uma semana aguardando a volta em meio aos conflitos no Oriente Médio

Publicado em 8 de março de 2026 às 12:43

Após mais de 40 horas de viagem, Bergamin celebrou a chegada ao Estado. "Chegamos bem, como sempre tínhamos previsto. Nós acreditávamos que chegaríamos bem. Nada iria cair na nossa cabeça além de bênçãos. Sentimento agora é de estar em casa, de volta. Estamos no céu", afirmou em entrevista ao repórter da TV Gazeta Alberto Borém.

O grupo chegou a Vitória às 9h43 deste domingo e no saguão do aeroporto parentes e amigos dos capixabas aguardavam com faixas com recados de carinho para os viajantes. (Veja no vídeo no topo)

Paulo Assis, organizador da viagem a Dubai, contou um pouco como foi a semana dos capixabas e os principais desafios enfrentados em meio à guerra.

"O começo foi muito tranquilo. O complicado mesmo foi o retorno. É uma mistura de sentimentos, emoção, medo e a qualquer hora você não sabe o que vai acontecer. Você ouve um estrondo aqui, outro ali, são os drones, o celular tocando alarme toda hora. É um pouco tenso, mas nós estávamos assim, bem seguros, nós estávamos confortáveis e confiantes, e o grupo ajudou bastante, pois estávamos muito unidos", contou.

Depois de mais de um dia de viagem e de alguns transtornos, como espaço aéreo fechado e estilhaços pelo caminho no Aeroporto de Dubai, ele celebrou o fato de voltarem em segurança para o Espírito Santo.

"É bom demais voltar para casa com segurança, liberdade, minha família, os amigos. Por mais que seja uma situação meio complicada, uma situação difícil, mas sempre deixa algo de positivo para a gente. Eu acho que para todos nós aqui. Eu acho que a união foi o mais importante, né?, de estarmos juntos", contou.

José Carlos Bergamin na chegada no Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução de vídeo

