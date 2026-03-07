Voo para São Paulo

Empresário do ES embarca para o Brasil após tensão em meio à guerra no Oriente Médio

José Carlos Bergamin estava em navio de cruzeiro que ficou parado nos Emirados Árabes após início dos ataques dos EUA e Israel ao Irã

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:18

José Carlos Bergamin deve estar de volta ao Estado neste fim de semana Crédito: Arquivo pessoal

Antes da viagem para São Paulo, porém, o grupo de cerca de 200 brasileiros, entre eles 21 capixabas, que estava no cruzeiro, enfrentou uma saga nos últimos dias, de acordo com Bergamin. Entre quinta (5) e sexta-feira (6), houve duas tentativas de deixar os Emirados Árabes por via terrestre, indo para o país vizinho Omã, de onde embarcariam para a Europa.

“Tentaram nos levar para Omã na quinta-feira à noite. Daria umas sete horas de ônibus praticamente até lá. Era a única alternativa que eles encontravam. Só que o voo foi cancelado. Ontem (sexta-feira), voltaram com essa mesma ideia. Estávamos quase indo para o ônibus, umas 9 horas da noite. Íamos para Madri e, de lá, para São Paulo, depois para Vitória. Mas finalmente a empresa aérea confirmou o voo saindo dos Emirados mesmo”, detalhou Bergamin, que é vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES),

Neste sábado (7), o voo de retorno ao Brasil também esteve ameaçado. Inicialmente, a previsão era que a decolagem ocorresse às 9h (2h de Brasília). No entanto, o procedimento foi adiado após sinais sonoros alertarem sobre a interceptação de mísseis na região, cujo conflito teve início no último dia 28, com ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã.

“Quando acontecem sinais de alarme, todos param o serviço e se dirigem a uma área mais protegida. É preciso sempre ir ao primeiro piso (do aeroporto). Quando normalizou a situação, chegamos para fazer o embarque e alguns até embarcaram no avião. Mas, depois, mandaram desembarcar todo mundo, porque caíram estilhaços de mísseis na pista do aeroporto, interceptados no parque das aeronaves. Víamos na nossa frente o fogo e a fumaça. Não era muito grande, mas assustava. Então, com isso, o voo foi suspenso e, agora, está acontecendo”, disse o empresário, em mensagem enviada já dentro do avião, pouco antes de o voo decolar.

A previsão é que o pouso no Aeroporto de Guarulhos (SP) aconteça entre o fim da noite deste sábado (7) e o começo da madrugada de domingo (8).

“Dá 16 horas e pouco de voo, daqui para São Paulo, e é mais demorado pois parece que (a aeronave) vai contra o vento. Talvez a gente não consiga ir de São Paulo para Vitória mais hoje (sábado)”, explicou Bergamin no áudio enviado ao noticiarista e produtor da CBN Vitória Adalberto Cordeiro.

Apesar da possibilidade de não conseguir retornar ao Estado ainda neste sábado (7), o empresário se mostrou aliviado pela volta.

“Felizmente, não aconteceu nada de grave sobre nós, além dessa extrema tensão e incerteza com relação ao retorno. Então, só caiu sobre nós a bênção. Deu tudo certo! Logo estaremos aí para a vida boa do Espírito Santo”, comemorou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta