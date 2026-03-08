Baía de Vitória

Sobrinho morre ao bater contra outro jet ski conduzido pelo tio em Vitória

A vítima, identificada como Renan Figueiredo, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Marinha vai investigar as causas do acidente

Publicado em 8 de março de 2026 às 19:29

Um homem, identificado como Renan Figueiredo, de 35 anos, morreu ao bater de jet ski de frente com o tio, que pilotava outra moto aquática, durante passeio na Baía de Vitória, na tarde deste domingo (8). O acidente aconteceu na Região de Resistência, após a Ponte da Passagem. Vídeos feitos por pessoas que estavam presentes no local do acidente mostram o momento do resgate.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade e a idade do outro condutor não foram informadas. Segundo apurações do repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, os dois tinham uma relação bem próxima e se consideravam pai e filho.

O pescador Guilherme Oliveira presenciou o acidente e ajudou no resgate. “Eu estava pescando quando me deparei com o acidente. Dois jet skis se chocaram de frente por volta das 16 horas”, relatou.

Ainda de acordo com a testemunha, ele ajudou o tio a colocar o sobrinho em um dos jet skis. A vítima foi levada até uma marina entre os bairros Santa Luíza e Barro Vermelho para ser socorrida. “A batida foi muito forte e, infelizmente, ele faleceu”, disse.

Em nota, a Marinha do Brasil disse que os envolvidos tinham habilitação para conduzir esse tipo de embarcação e que a documentação das motos aquáticas estava regular, dentro da validade. "Adicionalmente, foi realizado teste de etilômetro no outro condutor envolvido no acidente, não sendo constatado nenhum teor alcoólico."

O órgão acrescentou que as causas da colisão serão investigadas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), conduzido pela Capitania dos Portos do Espírito Santo (veja nota na íntegra ao final da matéria).

O estabelecimento Marina Bay, para onde a vítima foi levada, explicou que deu suporte e contribuiu para os primeiros socorros, mas que não teve relação com o acidente.

A Polícia Civil informou às 17h45 que a ocorrência ainda estava em andamento. A Polícia Militar também foi procurada, mas não respondeu à reportagem até o fechamento deste texto.

O que diz a Marinha A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que na tarde deste domingo, 08 de março de 2026, a Capitania dos Portos do Espírito Santo (ES) tomou conhecimento de um acidente envolvendo duas motos aquáticas, ocorrido próximo à Ponte da Passagem, no município de Vitória-ES no qual um homem de 35 anos veio a óbito. Prontamente uma equipe de militares da CPES se deslocou para o local do acidente para conduzir as averiguações iniciai. Os envolvidos no acidente possuíam habilitação para conduzir moto aquática e a documentação das embarcações está na validade. Adicionalmente, foi realizado teste de etilômetro no outro condutor envolvido no acidente, não sendo constatado nenhum teor alcoólico. A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares. As causas e responsabilidades do abalroamento, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), a ser conduzido pela CPES. Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em



