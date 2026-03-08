Home
Sobrinho morre ao bater contra outro jet ski conduzido pelo tio em Vitória

A vítima, identificada como Renan Figueiredo, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Marinha vai investigar as causas do acidente

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de março de 2026 às 19:29

Atualização
08/03/2026 - 20:05hrs
O texto foi atualizado para incluir o nome da vítima e a resposta da Marina.

José Carlos Bergamin comemorou a chegada ao Espírito Santo depois de passarem mais de uma semana aguardando a volta em meio aos conflitos no Oriente Médio

'Estamos no céu!': empresário do ES retido em Dubai celebra chegada a Vitória

José Carlos Bergamin, que é vice-presidente da Fecomércio, estava no grupo que chegou na manhã deste domingo (8) a Vitória, após passar mais de uma semana em navio

Grupo de 21 capixabas chega a Vitória após cruzeiro em Dubai interrompido pela guerra

Um homem, identificado como Renan Figueiredo, de 35 anos, morreu ao bater de jet ski de frente com o tio, que pilotava outra moto aquática, durante passeio na Baía de Vitória, na tarde deste domingo (8). O acidente aconteceu na Região de Resistência, após a Ponte da Passagem. Vídeos feitos por pessoas que estavam presentes no local do acidente mostram o momento do resgate.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade e a idade do outro condutor não foram informadas. Segundo apurações do repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, os dois tinham uma relação bem próxima e se consideravam pai e filho.

O pescador Guilherme Oliveira presenciou o acidente e ajudou no resgate. “Eu estava pescando quando me deparei com o acidente. Dois jet skis se chocaram de frente por volta das 16 horas”, relatou.

Acidente aconteceu em Santa Luíza, em Vitória, na tarde deste domingo (8)
Acidente aconteceu em Santa Luíza, em Vitória, na tarde deste domingo (8) Crédito: Vinícius Colini

Ainda de acordo com a testemunha, ele ajudou o tio a colocar o sobrinho em um dos jet skis. A vítima foi levada até uma marina entre os bairros Santa Luíza e Barro Vermelho para ser socorrida. “A batida foi muito forte e, infelizmente, ele faleceu”, disse.

Em nota, a Marinha do Brasil disse que os envolvidos tinham habilitação para conduzir esse tipo de embarcação e que a documentação das motos aquáticas estava regular, dentro da validade. "Adicionalmente, foi realizado teste de etilômetro no outro condutor envolvido no acidente, não sendo constatado nenhum teor alcoólico."

O órgão acrescentou que as causas da colisão serão investigadas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), conduzido pela Capitania dos Portos do Espírito Santo (veja nota na íntegra ao final da matéria).

O estabelecimento Marina Bay, para onde a vítima foi levada, explicou que deu suporte e contribuiu para os primeiros socorros, mas que não teve relação com o acidente.

A Polícia Civil informou às 17h45 que a ocorrência ainda estava em andamento. A Polícia Militar também foi procurada, mas não respondeu à reportagem até o fechamento deste texto.

O que diz a Marinha

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que na tarde deste domingo, 08 de março de 2026, a Capitania dos Portos do Espírito Santo (ES) tomou conhecimento de um acidente envolvendo duas motos aquáticas, ocorrido próximo à Ponte da Passagem, no município de Vitória-ES no qual um homem de 35 anos veio a óbito.

Prontamente uma equipe de militares da CPES se deslocou para o local do acidente para conduzir as averiguações iniciai. 

Os envolvidos no acidente possuíam habilitação para conduzir moto aquática e a documentação das embarcações está na validade. Adicionalmente, foi realizado teste de etilômetro no outro condutor envolvido no acidente, não sendo constatado nenhum teor alcoólico.

A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares.

As causas e responsabilidades do abalroamento, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), a ser conduzido pela CPES. 

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em

