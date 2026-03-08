Homem é assassinado a tiros no bairro Vitória, em São Mateus

Um homem não identificado foi morto a tiros na madrugada de sábado (7), no bairro Vitória, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida.

Segundo relatos de moradores às autoridades, o homem morava sozinho na região e era conhecido por praticar roubos e furtos no bairro e em áreas próximas.