Homem é assassinado a tiros no bairro Vitória, em São Mateus
Um homem não identificado foi morto a tiros na madrugada de sábado (7), no bairro Vitória, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida.
Segundo relatos de moradores às autoridades, o homem morava sozinho na região e era conhecido por praticar roubos e furtos no bairro e em áreas próximas.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.