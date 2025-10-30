Atenção, passageiros!

Cartão do Transcol muda de preço e terá vendas encerradas em 2026

Apesar da suspensão das vendas, passe para acesso aos ônibus coletivos e ao Aquaviário vai continuar recebendo recargas normalmente; mudança não tem relação com o preço da passagem

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:52

CartãoGV é utilizado no Transcol e no Aquaviário na Grande Vitória Crédito: Alice Trindade

O CartãoGV Cidadão pré-pago, bilhete único metropolitano para acesso aos sistemas Transcol e Aquaviário, vai mudar de preço nas estações. Atualmente vendido por R$ 10, a partir da próxima segunda-feira (3), o cartão vai passar a custar R$ 25. O valor será totalmente convertido em créditos de passagem, sem a necessidade de recarga imediata.

A venda, porém, vai apenas até 31 de dezembro deste ano. A partir de 1º de janeiro de 2026, o Cartão GV não será mais comercializado. Entretanto, continuará valendo e recebendo recargas normalmente, como divulga o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).

Segundo o sindicato, apesar da suspensão das vendas do pré-pago no fim deste ano, todos os cartões continuarão funcionando normalmente, como o escolar, vale-transporte, idoso e especial. As formas de compra destes modelos, solicitação ou cadastro dos benefícios não serão alteradas.

Vale salientar que a mudança no preço do cartão não tem relação com o da passagem paga para uso do transporte coletivo na Grande Vitória. Os valores de R$ 4,90 em dias úteis e de R$ 4,30 em domingos e feriados se mantêm.

Leia mais 10 anos da tragédia de Mariana: A Gazeta lança série especial

Lançada em 2020, durante a pandemia da Covid-19, a versão pré-paga do CartãoGV Cidadão foi criada para reduzir a circulação de dinheiro dentro dos ônibus. Essa era uma das ações para mitigar a circulação do vírus.

“A ideia era estimular o uso do cartão, evitando o contato direto com cédulas e moedas. Mas, com o fim da pandemia, com o encerramento do pagamento em dinheiro e com os passageiros já acostumados ao sistema de bilhetagem eletrônica, o cartão pré-pago perde sua função. Hoje, é possível até pagar a passagem com o celular, via QR Code, sem precisar do cartão em mãos”, explica o diretor-executivo do GVBus, Elias Baltazar.

Como vai funcionar até o fim de 2025?

A alteração prevista no CartãoGV está apenas no valor da compra até 31 de dezembro. Após adquirir o passe, o cidadão pode fazer recargas normalmente, mesmo sem CPF vinculado ao cartão. A recomendação do GVBus, porém, é voltada para que os cidadãos façam o cadastro por segurança.

“Em caso de perda ou roubo, é possível efetuar o bloqueio e transferir os créditos disponíveis para um novo cartão. Além disso, o cadastro permite fazer recargas on-line, pelo site. Sem o CPF vinculado, isso não é possível”, divulga o sindicato.

Quem já possui um CartãoGV pré-pago, mas sem CPF cadastrado, pode realizar o procedimento. E quem já tem o cartão cadastrado, mas perdeu ou extraviou o documento, pode solicitar a segunda via. O cadastro pode ser feito a qualquer momento, em uma das lojas do GVBus ou pela internet, no site www.cartaogv.com.br.

Em relação às recargas, o sistema conta com mais de 230 pontos na Grande Vitória:

Rede credenciada de parceiros, como farmácias e demais estabelecimentos comerciais;

Catracas de entrada e agentes de vendas nos terminais;



Máquinas de autoatendimento localizadas nos terminais, no Aeroporto e na Rodoviária de Vitória, nas estações do Aquaviário, no Masterplace Mall, no “É Prá Já” de Marcílio de Noronha, em Viana, além dos shoppings Vitória, Centro da Praia, Norte-Sul e Praia da Costa, na Ufes de Maruípe e agora também na Casa do Cidadão, em Maruípe;



Também é possível fazer recargas online pelos aplicativos Recarga Pay, Banestes, PicPay e Kim. O cidadão também pode pagar a passagem direto pelo celular com o aplicativo Kim, utilizando o QR Code do CartãoGV virtual.

