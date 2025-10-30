Cartão do Transcol muda de preço e terá vendas encerradas em 2026

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:52
O CartãoGV Cidadão pré-pago, bilhete único metropolitano para acesso aos sistemas Transcol e Aquaviário, vai mudar de preço nas estações. Atualmente vendido por R$ 10, a partir da próxima segunda-feira (3), o cartão vai passar a custar R$ 25. O valor será totalmente convertido em créditos de passagem, sem a necessidade de recarga imediata.
A venda, porém, vai apenas até 31 de dezembro deste ano. A partir de 1º de janeiro de 2026, o Cartão GV não será mais comercializado. Entretanto, continuará valendo e recebendo recargas normalmente, como divulga o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).
Segundo o sindicato, apesar da suspensão das vendas do pré-pago no fim deste ano, todos os cartões continuarão funcionando normalmente, como o escolar, vale-transporte, idoso e especial. As formas de compra destes modelos, solicitação ou cadastro dos benefícios não serão alteradas.
Lançada em 2020, durante a pandemia da Covid-19, a versão pré-paga do CartãoGV Cidadão foi criada para reduzir a circulação de dinheiro dentro dos ônibus. Essa era uma das ações para mitigar a circulação do vírus.
“A ideia era estimular o uso do cartão, evitando o contato direto com cédulas e moedas. Mas, com o fim da pandemia, com o encerramento do pagamento em dinheiro e com os passageiros já acostumados ao sistema de bilhetagem eletrônica, o cartão pré-pago perde sua função. Hoje, é possível até pagar a passagem com o celular, via QR Code, sem precisar do cartão em mãos”, explica o diretor-executivo do GVBus, Elias Baltazar.
A alteração prevista no CartãoGV está apenas no valor da compra até 31 de dezembro. Após adquirir o passe, o cidadão pode fazer recargas normalmente, mesmo sem CPF vinculado ao cartão. A recomendação do GVBus, porém, é voltada para que os cidadãos façam o cadastro por segurança.
“Em caso de perda ou roubo, é possível efetuar o bloqueio e transferir os créditos disponíveis para um novo cartão. Além disso, o cadastro permite fazer recargas on-line, pelo site. Sem o CPF vinculado, isso não é possível”, divulga o sindicato.
Quem já possui um CartãoGV pré-pago, mas sem CPF cadastrado, pode realizar o procedimento. E quem já tem o cartão cadastrado, mas perdeu ou extraviou o documento, pode solicitar a segunda via. O cadastro pode ser feito a qualquer momento, em uma das lojas do GVBus ou pela internet, no site www.cartaogv.com.br.
Em relação às recargas, o sistema conta com mais de 230 pontos na Grande Vitória:
Também é possível fazer recargas online pelos aplicativos Recarga Pay, Banestes, PicPay e Kim. O cidadão também pode pagar a passagem direto pelo celular com o aplicativo Kim, utilizando o QR Code do CartãoGV virtual.
