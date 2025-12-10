Em Paris

Capixaba conquista dois ouros no maior prêmio de chás no mundo

Fundada por Bárbara Borges, a Pranai Chás foi destaque no concurso Teas of the World, vencendo duas categorias

A distância entre Vitória e Paris, na França, é de aproximadamente 8.774 quilômetros. Na prática, são necessários, pelo menos, dois voos saindo da capital do Espírito Santo para chegar até lá. Mas, para Bárbara Borges, foi preciso apenas um gole de chá. A capixaba, fundadora da Pranai Chás, foi destaque na premiação Teas of the World, um dos maiores concursos de chás no mundo.

A marca conquistou duas medalhas de ouro, uma na categoria “blends com base de Camellia sinensis” e outra em “infusões puras sem aromatizantes artificiais".

“Foi um misto de surpresa, gratidão e validação profunda do caminho que escolhi. Criar blends autorais no Espírito Santo, de forma independente, exige coragem e muita pesquisa. Ver dois produtos da Pranai conquistarem medalha de ouro em Paris, na nossa primeira participação, é emocionante”, declarou Bárbara.

A Pranai foi uma das duas empresas brasileiras na premiação, que contou com outras 300 marcas de países como Sri Lanka, Índia, Japão, China, Taiwan, Peru e Estados Unidos.

É como se uma história que começou numa xícara, em casa, tivesse ganhado o mundo Bárbara Borges, fundadora da Pranai Chás.

Começo sem colher de chá

Antes de conquistar espaço entre as principais marcas do mundo, Bárbara trilhou um caminho de mudança profunda na carreira e no estilo de vida. Advogada por formação, ela conta que o processo começou após enfrentar um período de estresse e esgotamento. Buscando alternativas para cuidar da saúde emocional, decidiu estudar sobre plantas medicinais na Universidade Federal de Viçosa, inicialmente como um interesse pessoal.

“Ali, eu me reconectei com algo que sempre fez parte da minha história: o contato com a natureza, com os aromas, com rituais simples que trazem presença. Comecei criando blends para mim mesma, depois para amigos e familiares, até que surgiu a ideia de transformar em uma marca”, explica.

O que começou de forma artesanal evoluiu para um negócio estruturado ao longo de sete anos de estudo, pesquisa e criação de blends autorais. Hoje, a Pranai atende varejo, cafeterias, clínicas, spas e estabelecimentos de bem-estar, ampliando sua presença no mercado capixaba e nacional.

Próximos passos

Depois da conquista em Paris, a marca se prepara para uma nova fase. A autoralidade — que Bárbara define como o principal diferencial da Pranai — seguirá como norte. “Não trabalhamos com misturas genéricas. Cada blend nasce de estudo, propósito e intenção sensorial”, destaca.

Entre os próximos lançamentos, está uma nova linha de prateleira com blends fixos e lotes sazonais, além da busca por novos investimentos para ampliar a operação. A empresa também mira fortalecer sua presença no mercado nacional e expandir os passos no cenário internacional.

“A Pranai está num momento de maturidade criativa e estratégica, e esse prêmio veio confirmar que estamos no caminho certo”, conclui Bárbara.

