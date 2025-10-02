Câmara dos Deputados

Isenção de IR até R$ 5 mil: como votaram os deputados do ES

Presidente da Câmara, Hugo Motta, diz que aprovação do projeto mostra senso de responsabilidade dos parlamentares

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:49

A Câmara dos Deputados aprovou, quarta-feira (1º), o projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida ainda inclui um desconto no imposto de quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350 mensais.

A votação foi unânime: todos os 493 presentes votaram a favor. Dezoito parlamentares estavam ausentes. Todos os dez deputados do Espírito Santo estavam presentes e deram seu "sim" ao projeto. São eles:

Amaro Neto (Republicanos)

Da Vitória (PP)

Evair de Melo (PP)

Gilson Daniel (Podemos)

Gilvan da Federal (PL)

Helder Salomão (PT)

Jack Rocha (PT)

Messias Donato (Republicanos)

Paulo Folletto (PSB)

Victor Linhalis (Podemos)



O texto ainda precisa passar pelo Senado Federal e depois ser sancionada por Lula antes de começar a valer em 2026.

Deputados aprovaram o projeto na sessão do Plenário Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), evitou associar a votação unânime às manifestações recentes contra pautas do Congresso. O parlamentar destacou que foi cumprido o calendário que estava pré-acertado no início da tramitação.

"O que pesou, penso eu, para que a votação unânime fosse unânime no plenário da Casa foi o senso de responsabilidade de cada parlamentar, de votar a favor daquilo que é importante para a população brasileira", disse Motta, sem citar projetos criticados nas ruas, como a PEC da Blindagem, recém-aprovada pelos deputados e derrubada pelo Senado, após a repercussão negativa.

Em seguida, Motta também fez referência ao trabalho do relator Arthur Lira (PP-AL), seu antecessor na presidência da Câmara: "Tivemos a votação de um tema abrangente e complexo como esse sem ter um destaque apresentado. A votação se deu apenas no texto do relator, que teve a habilidade de construir, com os demais líderes, aquilo que representou a redação final", afirmou.

O relator afirmou que os destaques tinham "vício de iniciativa" na questão orçamentário-financeira. Lira disse que não pode haver descompasso entre renúncia de receita e compensação. Segundo o deputado, "todo mundo viu" que o texto construído na Comissão Especial, que também esteve sob sua relatoria, foi o possível.

