Ex-vice-prefeito de Ibitirama vai a júri popular por morte de esposa

O julgamento do ex-vice-prefeito de Ibitirama, réu por feminicídio, vai acontecer na manhã desta quinta-feira (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Célio Martins Morales é acusado de matar a esposa Vanuza Spala de Almeida, de 41 anos, na cidade localizada no Caparaó capixaba.
A mudança no local do julgamento foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) por conta da influência política e o prestígio local de Morales, fatores que poderiam comprometer a isenção do julgamento.
De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o réu responde pelos crimes de homicídio qualificado, realizado por motivo torpe e caracterizado como feminicídio, além de fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.
O crime
O caso aconteceu em 8 de abril de 2023 na casa do casal, localizada às margens da ES 185, na localidade de Barra Feijão Cru, zona rural de Ibitirama. Na época, a Polícia Militar registrou que Morales teria ligado para os familiares da esposa afirmando que ela havia tirado a própria vida e pedindo ajuda.
A mulher foi encontrada com um tiro no peito no banheiro da casa e chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital na madrugada de domingo (9). O marido fugiu assim que o socorro chegou à residência.
Dois dias depois, Morales se apresentou espontaneamente na Delegacia de Ibitirama, acompanhado de um advogado, e exerceu o direito de permanecer em silêncio. O marido foi liberado, mas um mandado de prisão contra ele foi expedido pela Justiça no dia seguinte, 11 de abril. Após oito dias foragido, o ex-vice-prefeito foi preso no dia 19 de abril de 2023.