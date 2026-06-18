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Réu por feminicídio

Ex-vice-prefeito de Ibitirama vai a júri popular por morte de esposa

Vanuza Spala de Almeida foi morta com um tiro no peito dentro da própria casa em abril de 2023

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 08:09

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

18 jun 2026 às 08:09
Vanuza Spala de Almeida foi morta com um tiro no peito dentro do banheiro de casa em Ibitirama
Célio Martins Morales é acusado de matar Vanuza Spala de Almeida com um tiro no peito dentro de casa. Bruna Hemerly

O julgamento do ex-vice-prefeito de Ibitirama, réu por feminicídio, vai acontecer na manhã desta quinta-feira (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Célio Martins Morales é acusado de matar a esposa Vanuza Spala de Almeida, de 41 anos, na cidade localizada no Caparaó capixaba.


A mudança no local do julgamento foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) por conta da influência política e o prestígio local de Morales, fatores que poderiam comprometer a isenção do julgamento.


De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o réu responde pelos crimes de homicídio qualificado, realizado por motivo torpe e caracterizado como feminicídio, além de fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. 

O crime

O caso aconteceu em 8 de abril de 2023 na casa do casal, localizada às margens da ES 185, na localidade de Barra Feijão Cru, zona rural de Ibitirama. Na época, a Polícia Militar registrou que Morales teria ligado para os familiares da esposa afirmando que ela havia tirado a própria vida e pedindo ajuda.


A mulher foi encontrada com um tiro no peito no banheiro da casa e chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital na madrugada de domingo (9). O marido fugiu assim que o socorro chegou à residência.


Dois dias depois, Morales se apresentou espontaneamente na Delegacia de Ibitirama, acompanhado de um advogado, e exerceu o direito de permanecer em silêncio. O marido foi liberado, mas um mandado de prisão contra ele foi expedido pela Justiça no dia seguinte, 11 de abril. Após oito dias foragido, o ex-vice-prefeito foi preso no dia 19 de abril de 2023.

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