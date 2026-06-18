Ex-vice-prefeito de Ibitirama vai a júri popular por morte de esposa

O julgamento do ex-vice-prefeito de Ibitirama, réu por feminicídio, vai acontecer na manhã desta quinta-feira (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Célio Martins Morales é acusado de matar a esposa Vanuza Spala de Almeida, de 41 anos, na cidade localizada no Caparaó capixaba.





A mudança no local do julgamento foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) por conta da influência política e o prestígio local de Morales, fatores que poderiam comprometer a isenção do julgamento.





De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o réu responde pelos crimes de homicídio qualificado, realizado por motivo torpe e caracterizado como feminicídio, além de fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.