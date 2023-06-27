Educação infantil: projeto conta histórias por meio da música

Aquecimento vocal que virou nome de planeta; abelha dentro do disco voador; som dos animais a partir do canto; criatividade. É isso mesmo. Todo esse universo fantástico faz parte do livro “O Som da História”, trabalho do músico, guitarrista, professor e compositor Jura Fernandes que será lançado dia 29 de junho, às 20 horas, no auditório da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), no Centro de Vitória. Diante desse cenário, nesta edição do Meu Filho Na Escola a comentarista Juliana Santos explica a importância da música, e dos elementos lúdicos, na formação da criança na escola. Ouça a conversa completa!